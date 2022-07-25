Особенная броня защищает от снаряда на 70%: Польша передала Украине танки PT-91

В Польше подтвердили передачу Украине танков PT-91 / Фото Википедия

Польша передала Украине танки PT-91 Twardy. Они уже должны были бы быть в нашей стране. Сама Польша планирует покрыть возникший после этого дефицит танков путем поставок из Южной Кореи.

Об этом заявил спикер Агентства вооружений Минобороны Польши Кшиштоф Платек в интервью каналу Wolski o Wojnie.

"Дефицит более чем в 200 танков Т-72 и определенного количества танков PT-91 будет покрыт полностью, даже с избытком, потому что это танки гораздо более высокого, более качественного уровня", – сказал Платек.

По его словам, корейская сторона заверила, что может быстро предоставить Польше "действительно большое количество танков" из резервов корейской армии.

Точную модель корейских танков представитель Агентства вооружений Минобороны Польши не назвал, но польские журналисты предполагают, что речь идет о танках K2 Черная пантера, которые дешевле как в плане стоимости, так и в плане обслуживания, нежели американские Абрамсы, о которых шла речь ранее.

Справка. Танк PT-91 – это основной польский боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1. Первые прототипы PT-91 были сделаны в 1993 году. Базовый вариант танка серийно выпускался с 1995 по 2002 год.

Главной особенностью PT-91 является защита Twardy с использованием активной брони собственной разработки ERAWA. Она имеет 394 блока. Они покрывают переднюю часть корпуса и башню. Эти блоки расположены практически без промежутков друг к другу. Тесты показали, что ERAWA блоки увеличивают защищенность танка на 30-70% зависимо от типа снаряда.

Военная помощь Украине

20 июля США и союзники обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, 12 из них уже находятся на украинской территории.

Руководство Военно-воздушных сил США не исключает возможность поставок украинской армии в рамках военной помощи американских военных самолетов А-10 Thunderbolt II. Вашингтон готов к обсуждению этого вопроса с украинской стороной.

Испания может передать Украине около 30 единиц тяжелой военной техники, а именно – 10 танков Leopard и около 20 гусеничных бронетранспортеров M113.

Министерство обороны Германии отказалось поставлять Украине 200 бронетранспортеров Fuchs. Министр обороны страны Кристин Ламбрехт объяснила отказ интересами безопасности Германии.

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