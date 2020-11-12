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"Останемся на стороне бизнеса": еще один город отказался от карантина выходного дня ​

12 ноября 2020, 16:40

Местная власть считает, что новые ограничения только навредят бизнесу.

В Чернигове отказались от карантина выходного дня / УНИАН

В Украине начались акции протеста против решения Кабмина ввести в стране карантин выходного дня. По словам заместителя мэра Чернигова Александра Ломако, они не будут выполнять решение о карантине.

"Уже традиционно мы о решении правительства узнаем из новостей, а самого документа мы еще не видели. Если в решении правительства будет возможность принимать решения самостоятельно, то, конечно, мы считаем, что эти карантинные ограничения, кроме вреда бизнеса, ничего не изменят, так как заболеваемость вряд ли от этого существенно изменится", — сказал Ломако в эфире телеканала Украина 24.

Он отметил, что если должностные лица горсовета или спецкомиссии смогут не вводить ограничения, то в Чернигове откажутся от карантина выходного дня.

"Мы будем на стороне бизнеса и здравого смысла. Мы ничего не будем вводить, более того, будем смягчать, если у нас будут возможности это делать", — сказал он.

Карантин выходного дня - чем ранее сообщал Главред:

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