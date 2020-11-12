"Останемся на стороне бизнеса": еще один город отказался от карантина выходного дня ​

Местная власть считает, что новые ограничения только навредят бизнесу.
В Украине начались акции протеста против решения Кабмина ввести в стране карантин выходного дня. По словам заместителя мэра Чернигова Александра Ломако, они не будут выполнять решение о карантине.
"Уже традиционно мы о решении правительства узнаем из новостей, а самого документа мы еще не видели. Если в решении правительства будет возможность принимать решения самостоятельно, то, конечно, мы считаем, что эти карантинные ограничения, кроме вреда бизнеса, ничего не изменят, так как заболеваемость вряд ли от этого существенно изменится", — сказал Ломако в эфире телеканала Украина 24.
Он отметил, что если должностные лица горсовета или спецкомиссии смогут не вводить ограничения, то в Чернигове откажутся от карантина выходного дня.
"Мы будем на стороне бизнеса и здравого смысла. Мы ничего не будем вводить, более того, будем смягчать, если у нас будут возможности это делать", — сказал он.
Карантин выходного дня - чем ранее сообщал Главред:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.
- Мэр Львова выступил против введения карантина выходного дня в городе. Садовой призвал владельцев заведений общественного питания избегать проведения массовых мероприятий и заявил, что городские власти не будут выполнять решение правительства о карантине выходного дня.
- Также решение Кабмина не поддержал и мэр Николаева. Он опасается, что карантин выходного дня сильно ударит по городскому бюджету.