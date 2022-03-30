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Оставили умирать от холода и голода: найдены тела военных РФ без признаков ранений

30 марта 2022, 00:23

Ни ран, ни признаков насильственной смерти на телах солдатов РФ не обнаружено.

Трупы солдат РФ / Оперативный ВСУ

В Харьковской области под Чугуевым найдены трупи российских военных. На телах нет следов ранений.

Как сообщает Оперативный ВСУ в Telegram, ни ран, ни признаков насильственной смерти на телах солдатов РФ не обнаружено.

"Выходит, рашисты тупо бросили своих в поле, оставляя умирать от холода и голода. Первая беспринципная и безжалостная армия показала себя в мире", - говорится в сообщении.

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