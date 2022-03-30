Оставили умирать от холода и голода: найдены тела военных РФ без признаков ранений

Ни ран, ни признаков насильственной смерти на телах солдатов РФ не обнаружено.
В Харьковской области под Чугуевым найдены трупи российских военных. На телах нет следов ранений.
Как сообщает Оперативный ВСУ в Telegram, ни ран, ни признаков насильственной смерти на телах солдатов РФ не обнаружено.
"Выходит, рашисты тупо бросили своих в поле, оставляя умирать от холода и голода. Первая беспринципная и безжалостная армия показала себя в мире", - говорится в сообщении.
Читайте также"Мы понимаем, как надо двигаться к компромиссу": РФ анонсировала встречные инициативы УкраинеНапомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.
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Автор: Ульяна Полищук