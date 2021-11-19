От детей избавилась, как от хлама, а сожителя оставила: что известно о горе-матери из Кривого Рога

Женщина, которая бросила своих девятерых детей под стенами горисполкома, ни дня нигде не работала. Все это время она жила за счет соцвыплат.
На днях Украину облетела новость о том, что в Кривом Роге мать оставила своих девятерых детей с вещами и свидетельствами о рождении под зданием горсовета. Мол, кормить их нечем, жить не на что, а документы для того, чтобы получить помощь от государства, женщина собрать не смогла.
На данный момент брошенные дети находятся в Центре реабилитации в Кривом Роге, а в службе по делам детей исполкома Криворожского горсовета женщине помогают собрать необходимые документы, чтобы она смогла оформить пакет документов на получение выплат, передает ТСН.
Также журналистам удалось выяснить интересные детали о матери-кукушке. Женщине – 34 года. Она ни дня нигде не работала и все это время жила за счет соцвыплат. Как только перестала их получать, собрала вещи детей и их свидетельства о рождении и привела под стены горсовета. Сама же ушла с сожителем, у которого есть две судимости.
"От детей избавилась, как от хлама, а сожителя оставила. Говорить о том, что у нее не было времени собрать нужные документы — удивительно. Поскольку она нигде не работает и во времени не ограничена", — прокомментировал ситуацию собеседник ТСН.
Отметим, сама женщина себя виноватой не считает в том, что бросила детей. Она во всем обвиняет Службу по делам детей Широковского района, где ей перестали начислять выплаты, поскольку она официально не разведена, а для оформления бумаг должна быть справка о доходах мужчины, которую она не предоставила.
Бабушка детей утверждает, что семья влезла в кредит в размере 11 тысяч долларов, чтобы приобрести жилье, и сейчас выплачивает долг.
"Она детей не выбросила, а привезла в горисполком просить о помощи", — сказала 59-летняя Ирина Васильевна.
Также бабушка брошенных малышей пожаловалась, что мать детей не пускают навестить их в Центре социально-психологической реабилитации. Причина - карантинные требования.
Как сообщал Главред, ранее женщина объяснила, почему оставила своих детей под зданием горсовета.
"Не хочу больше морить их голодом. Я знаю, что государство их прокормит, тем более там семь пацанов растут – они будут защищать Украину", – сказала она.
Также она сообщила, что просила, чтобы детей забрали в приют, но ей сказали, что мест нет. Единственное условие, при котором детей все же забрали бы в приют, это письменный отказ от них матери.
Читайте также:
- Вонь, антисанитария, мусор: одесситка превратила квартиру в свалку и жила там с 9-летним сыном и псом
- Сначала уснула, а потом бросила ребенка: патрульным в Киеве пришлось ловить пьяную мать
- Бросила на неделю четырех детей и пошла развлекаться: в Житомирской области нашли горе-мать