От детей избавилась, как от хлама, а сожителя оставила: что известно о горе-матери из Кривого Рога

Жительница Кривого Рога бросила 9 детей под горсоветом / Фото Telegram

На днях Украину облетела новость о том, что в Кривом Роге мать оставила своих девятерых детей с вещами и свидетельствами о рождении под зданием горсовета. Мол, кормить их нечем, жить не на что, а документы для того, чтобы получить помощь от государства, женщина собрать не смогла.

На данный момент брошенные дети находятся в Центре реабилитации в Кривом Роге, а в службе по делам детей исполкома Криворожского горсовета женщине помогают собрать необходимые документы, чтобы она смогла оформить пакет документов на получение выплат, передает ТСН.

Также журналистам удалось выяснить интересные детали о матери-кукушке. Женщине – 34 года. Она ни дня нигде не работала и все это время жила за счет соцвыплат. Как только перестала их получать, собрала вещи детей и их свидетельства о рождении и привела под стены горсовета. Сама же ушла с сожителем, у которого есть две судимости.

"От детей избавилась, как от хлама, а сожителя оставила. Говорить о том, что у нее не было времени собрать нужные документы — удивительно. Поскольку она нигде не работает и во времени не ограничена", — прокомментировал ситуацию собеседник ТСН.

Отметим, сама женщина себя виноватой не считает в том, что бросила детей. Она во всем обвиняет Службу по делам детей Широковского района, где ей перестали начислять выплаты, поскольку она официально не разведена, а для оформления бумаг должна быть справка о доходах мужчины, которую она не предоставила.

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Бабушка детей утверждает, что семья влезла в кредит в размере 11 тысяч долларов, чтобы приобрести жилье, и сейчас выплачивает долг.

"Она детей не выбросила, а привезла в горисполком просить о помощи", — сказала 59-летняя Ирина Васильевна.

Также бабушка брошенных малышей пожаловалась, что мать детей не пускают навестить их в Центре социально-психологической реабилитации. Причина - карантинные требования.

Как сообщал Главред, ранее женщина объяснила, почему оставила своих детей под зданием горсовета.

"Не хочу больше морить их голодом. Я знаю, что государство их прокормит, тем более там семь пацанов растут – они будут защищать Украину", – сказала она.

Также она сообщила, что просила, чтобы детей забрали в приют, но ей сказали, что мест нет. Единственное условие, при котором детей все же забрали бы в приют, это письменный отказ от них матери.

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