"Отдам балкон под пусковую": украинцы поддержали идею размещать военные базы НАТО на своих участках

НАТО, Украина / УНИАН

Житель Харьковской области обратился к НАТО с предложением разместить на своем земельном участке военную базу. Одни украинцы восприняли это предложение как шутку, другие - заявили, что готовы передать альянсу е только свои земельные участки, но даже балконы и огороды.

Мужчина написал заявление на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором выразил готовность передать Альянсу 8,13 га в бесплатное пожизненное пользование. Фото письма было опубликовано в Telegram-канале Оперативный ВСУ.

В комментариях под сообщением многие пользователи соцсетей поддержали инициативу и заявили о готовности пойти на аналогичный шаг, чтобы остановить агрессию России.

"Сдам огород под Черниговом для базы НАТО"

"У меня есть 4 га земли на Днепропетровщине, тоже готов отдать на вечное пользование НАТО"

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"Я любезно и с большой радостью сдам бессрочно свою квартиру в Луганске солдатам НАТО"

"Достойный поступок! Была бы у меня земля на границе с московией, я также отдал бы ее в жизненное владение НАТО"

"Помогите написать такое заявление, у меня 35 соток"

"Отдам балкон под пусковую"

"У меня 6 соток свободных. Можно Бук разместить"

"У меня 3.9 га под Харьковом в сторону границы с рашкой...отдам под базу НАТО и гарантии безопасности моему народу"

Как сообщал Главред, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс принял решение о приеме Украины и Грузии еще в 2008 году, но при этом не устанавливал сроки.

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