"Отдам балкон под пусковую": украинцы поддержали идею размещать военные базы НАТО на своих участках

Украинцы пишут в соцсетях, что готовы отдать свою землю под базы НАТО, чтобы остановить агрессию России и гарантировать безопасность украинского народа.
Житель Харьковской области обратился к НАТО с предложением разместить на своем земельном участке военную базу. Одни украинцы восприняли это предложение как шутку, другие - заявили, что готовы передать альянсу е только свои земельные участки, но даже балконы и огороды.
Мужчина написал заявление на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором выразил готовность передать Альянсу 8,13 га в бесплатное пожизненное пользование. Фото письма было опубликовано в Telegram-канале Оперативный ВСУ.
В комментариях под сообщением многие пользователи соцсетей поддержали инициативу и заявили о готовности пойти на аналогичный шаг, чтобы остановить агрессию России.
"Сдам огород под Черниговом для базы НАТО"
"У меня есть 4 га земли на Днепропетровщине, тоже готов отдать на вечное пользование НАТО"
"Я любезно и с большой радостью сдам бессрочно свою квартиру в Луганске солдатам НАТО"
"Достойный поступок! Была бы у меня земля на границе с московией, я также отдал бы ее в жизненное владение НАТО"
"Помогите написать такое заявление, у меня 35 соток"
"Отдам балкон под пусковую"
"У меня 6 соток свободных. Можно Бук разместить"
"У меня 3.9 га под Харьковом в сторону границы с рашкой...отдам под базу НАТО и гарантии безопасности моему народу"
Как сообщал Главред, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс принял решение о приеме Украины и Грузии еще в 2008 году, но при этом не устанавливал сроки.
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