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Отдых осенью-2021: перечень октрытых для украинцев стран и требования по вакцинации

18 октября 2021, 22:20

Есть некоторые страны, в которые можно попасть без вакцинации и всяческих документов.

Туризм
Туризм доступен и во время карантина / Турвопрос

Ужесточение карантина во всем мире сбило с толку тех, кто не успел отдохнуть летом. Многие страны закрылись для туристов, некоторые впускают только при наличии COVID-сертификатов. Впрочем, тех, кто сделал антиковидную прививку, это практически не касается. Они еще могут отдохнуть и выбор в этом довольно широкий. В частности, туристов с отрицательным тестом или сертификатом о вакцинации принимают:

Читайте такжеНа Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИАвстрия, которую можно посетить как без регистрации и карантина: при наличии справки о вакцинации, где указано, что последняя прививка вакциной Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer, Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India, COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson, mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna, Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated или Sinovac была сделана не позднее, чем от 14 до 270 дней перед въездом. А также с регистрацией с карантином. Для этого нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну или тест на антигены (срок действия - 48 часов) и придется пробыть 10 дней на самоизоляции.

Кипр для украинцев также доступен с сертификатом о вакцинации международного образца препаратом Janssen/Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine или Sinovac (CoronaVac) Vaccine, который нужно загрузить на Cyprus Flight Pass.

А вот невакцинированные украинцы могут попасть на остров с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну и вынуждены будут пройти обязательное ПЦР-тестирование по прилету в аэропорту.

Хорватия доступна, если у вас есть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну, тест на антигены, сделанный за 48 часов до въезда, сертификат вакцинации, где указано, что последняя доза была введена не позднее, чем от 14 до 210 дней, справка о том, что вы переболели коронавирусом и получили одну дозу вакцины - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm или Janssen/Johnson&Johnson не позднее, чем за 210 дней до въезда в страну, положительный результат ПЦР-теста или теста на антиген, который подтверждает, что вы переболели COVID-19 и выздоровели в течение предыдущих 180 дней, а тест был сделан не ранее 11 дней до пересечения границы.

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При этом, если ни одного из документов нет, то необходимо всего лишь сдать тест и находиться на изоляции до момента получения результатов. При отсутствии теста изоляция будет длиться 10 дней.

Турция открыта для украинцев с сертификатом о полной вакцинации препаратами Moderna,Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Covishield или Sinovac, завершенной не менее, чем за 14 дней до пересечения границы, справкой о том, что вы переболели коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев; отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну, тестом на антигены, сделанным за 48 часов до въезда.

Но есть и страны, в которые можно лететь без антиковидной вакцинации. Это - Нидерланды, Доминикана, Мексика и Испания.

Напомним, с 21 октября текущего года украинские полицейские будут проводить проверки вакцинированных. Рейды будут проходить в местах большого скопления людей. Копы будут проверять сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции по QR- коду.

Как писал Главред, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики будет рекомендовать Минздраву использования третьей дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Соответствующее решение было приняли на сегодняшнем заседании.

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