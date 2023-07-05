Отключения света уже летом: эксперт пояснил, когда ждать неприятный сюрприз

Отключения света для населения в Украине возможны в летний пик потребления в июле-августе. Мощности в энергосистеме недостаточно, и промышленным предприятиям уже урезали лимиты.
Об этом в интервью порталу РБК-Украина рассказал энергетический эксперт директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
"Мы сейчас, если взять данные "Укрэнерго", то 1600-1700 мегаватт-час мы сейчас берем стабильно аварийную помощь из Европы каждый день", ‒ сказал он.
Как говорит Харченко, такая ситуация означает, что в Украине не хватает генерации электричества и его, соответственно, приходится брать из Европы.
"И чем жарче, тем больше растет этот дефицит. Июль и август являются пиком, конец июля и первые две недели августа являются летним пиком потребления. И он в Украине в последние годы был таким же высоким, как зимний", - говорит эксперт.
Харченко считает, что именно в вышеуказанные периоды планируются определенные ограничения поставок.
"Индустриальные потребители уже ограничиваются. Это просто делается непублично, просто лимиты аккуратно выдают на 20-30% ниже, чем они желали потреблять", ‒ сказал он.
Кто такой Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
Повышение тарифа на электроэнергию в Украине
Ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.
По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.
Эксперт Александр Харченко отметил, что повышение тарифа приведет к тому, что в среднем платить за свет придется 150-250 гривен.
С 1 июня 2023 года для все бытовых жителей Украины тарифы на электричество составляет - 2,64 грн за кВт-ч.
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