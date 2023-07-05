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Отключения света уже летом: эксперт пояснил, когда ждать неприятный сюрприз

Дмитрий Видоменко
5 июля 2023, 13:00 обновлено 5 июля, 13:12
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В Украине возможны новые отключения электроэнергии. В системе наблюдается дефицит мощности, говорит эксперт Александр Харченко.
Харченко, лампочка
Как говорит Александр Харченко, в Украине летом не хватает генерации электричества / коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

Отключения света для населения в Украине возможны в летний пик потребления в июле-августе. Мощности в энергосистеме недостаточно, и промышленным предприятиям уже урезали лимиты.

Об этом в интервью порталу РБК-Украина рассказал энергетический эксперт директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Мы сейчас, если взять данные "Укрэнерго", то 1600-1700 мегаватт-час мы сейчас берем стабильно аварийную помощь из Европы каждый день", ‒ сказал он.

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Как говорит Харченко, такая ситуация означает, что в Украине не хватает генерации электричества и его, соответственно, приходится брать из Европы.

"И чем жарче, тем больше растет этот дефицит. Июль и август являются пиком, конец июля и первые две недели августа являются летним пиком потребления. И он в Украине в последние годы был таким же высоким, как зимний", - говорит эксперт.

Харченко считает, что именно в вышеуказанные периоды планируются определенные ограничения поставок.

"Индустриальные потребители уже ограничиваются. Это просто делается непублично, просто лимиты аккуратно выдают на 20-30% ниже, чем они желали потреблять", ‒ сказал он.

Кто такой Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Повышение тарифа на электроэнергию в Украине

Ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Эксперт Александр Харченко отметил, что повышение тарифа приведет к тому, что в среднем платить за свет придется 150-250 гривен.

С 1 июня 2023 года для все бытовых жителей Украины тарифы на электричество составляет - 2,64 грн за кВт-ч.

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