Отмена призыва на срочную службу во время войны: Рада приняла важный закон

Внесены изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Призыв на срочную военную службу в Украине не будет проводиться во время действия военного положения. Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины.
За принятие президентского законопроекта "О внесении изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий во время действия военного положения" (регистрационный номер 8109) в целом проголосовали 318 народных депутатов.
Отметим, что Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" дополнен новой статьей, в которой определяется, что во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится.
Также определено, что призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов:
- по организации медицинского осмотра лиц, состоящих на учете призывников и достигших 27-летнего возраста;
- взятие на учет военнообязанных или снятия с учета;
- направление призывников, изъявивших желание вступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделений учреждений высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.
Мобилизация в Украине
Напомним, 15 августа Верховная Рада Украины продлила всеобщую мобилизацию и военное положение до 21 ноября.
Указом главы государства №678/2022 от 30 сентября президент Владимир Зеленский отменил осенний призыв граждан Украины на срочную военную службу и отложил демобилизацию.
Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что в Украине может пройти дополнительная мобилизация.
Это связано с тем, что в РФ набирает обороты массовая мобилизация по приказу Владимира Путина.
"Если россияне пришлют в Украину миллион мобилизованных, нам тоже понадобится дополнительная мобилизация", - подчеркнул представитель ОП.
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