Отпевание и церемония прощания: стала известна дата и время похорон Кернеса

Церемония прощания с Геннадием Кернесом будет продолжаться четыре часа.
В Харькове траурные мероприятия и прощание с Геннадием Кернесом состоятся 23 декабря.
Об этом сообщает местное издание Newsroom со ссылкой на источники в горсовете.
Отмечается, что церемония прощания начнется в 09:00 и будет продолжаться четыре часа.
Тело Кернеса доставят в харьковский аэропорт. Там его поместят в катафалк, который вместе с машинами сопровождения и каретой скорой помощи направится в городскую больницу № 17.
Общественный порядок будет обеспечивать полиция.
На 07:00 запланирована церемония отпевания Геннадия Кернеса в Благовещенском соборе. Она будет продолжаться 40 минут.
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Смерть Геннадия Кернеса:
- 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике Шарите, куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.
- Планируется, что похороны могут состояться на следующей неделе.
- Отпевание Кернеса состоится в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, а церемония прощания – в оперном театре.
- В Харькове в связи со смертью городского головы объявлен траур.
Автор: Алексей Тычина