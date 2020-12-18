Отпевание и церемония прощания: стала известна дата и время похорон Кернеса

Геннадий Кернес / УНИАН

В Харькове траурные мероприятия и прощание с Геннадием Кернесом состоятся 23 декабря.

Об этом сообщает местное издание Newsroom со ссылкой на источники в горсовете.

Отмечается, что церемония прощания начнется в 09:00 и будет продолжаться четыре часа.

Тело Кернеса доставят в харьковский аэропорт. Там его поместят в катафалк, который вместе с машинами сопровождения и каретой скорой помощи направится в городскую больницу № 17.

Общественный порядок будет обеспечивать полиция.

На 07:00 запланирована церемония отпевания Геннадия Кернеса в Благовещенском соборе. Она будет продолжаться 40 минут.

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Смерть Геннадия Кернеса: