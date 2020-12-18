УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Отпевание и церемония прощания: стала известна дата и время похорон Кернеса

18 декабря 2020, 15:48

Церемония прощания с Геннадием Кернесом будет продолжаться четыре часа.

Кернес
Геннадий Кернес / УНИАН

В Харькове траурные мероприятия и прощание с Геннадием Кернесом состоятся 23 декабря.

Об этом сообщает местное издание Newsroom со ссылкой на источники в горсовете.

Отмечается, что церемония прощания начнется в 09:00 и будет продолжаться четыре часа.

Тело Кернеса доставят в харьковский аэропорт. Там его поместят в катафалк, который вместе с машинами сопровождения и каретой скорой помощи направится в городскую больницу № 17.

Общественный порядок будет обеспечивать полиция.

На 07:00 запланирована церемония отпевания Геннадия Кернеса в Благовещенском соборе. Она будет продолжаться 40 минут.

Читайте такжеКернес умер: полное досье на хозяина Харькова — от скандалов до покушения

Смерть Геннадия Кернеса:

  • 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике Шарите, куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.
  • Планируется, что похороны могут состояться на следующей неделе.
  • Отпевание Кернеса состоится в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, а церемония прощания – в оперном театре.
  • В Харькове в связи со смертью городского головы объявлен траур.
новости Харькова Геннадий Кернес Кернес новости Кернес умер
Сейчас вы просматриваете новость «Отпевание и церемония прощания: стала известна дата и время похорон Кернеса». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
На Майдане слышны взрывы​: полиция пошла на штурм палаток ФОП​На Майдане слышны взрывы​: полиция пошла на штурм палаток ФОП​ "Посмотри на себя в зеркало": Кравчук жестко поставил на место Порошенко"Посмотри на себя в зеркало": Кравчук жестко поставил на место Порошенко Умер мэр Харькова Геннадий КернесУмер мэр Харькова Геннадий Кернес В Кабмине ответили на требование ФОПов отменить локдаунВ Кабмине ответили на требование ФОПов отменить локдаун Назван мировой лидер, завоевавший доверие украинцевНазван мировой лидер, завоевавший доверие украинцев
Следующий материал

Последние новости

16:58
СМИ сообщили, сколько людей в мире получило прививки от COVID-19
16:53
​Погода на День святого Николая: к чему готовиться украинцам Видео
16:48
"Крошка", "давай на квартире": нардепа поймали на интимной переписке в Раде
16:41
Сбой в производстве Moderna повлек уничтожение 400 тысяч доз вакцины Видео
16:37
"Пусть не удивляются": у Лукашенко намерены "ударить" по ЕС в ответ на санкции Видео
Реклама
16:34
"Жил в грехе": журналист рассказал, пошатнет ли рейтинг Путина внебрачная дочь
16:23
Появился ролик с описанием монстров из сериала Ведьмак Видео
16:15
Опубликованы новые кадры Diablo Immortal: полноценной Diablo, но на смартфоне Видео
15:50
Восточный гороскоп 2021: гребень успеха, неплохой куш и воплощение карьерной мечты Видео
15:48
Отпевание и церемония прощания: стала известна дата и время похорон Кернеса Видео
15:42
"Гендальф" вакцинировался американским средством от коронавируса
15:40
Белый рис или коричневый: назван более питательный продукт Видео
15:24
Гороскоп на 19 декабря для всех: семейный переворот, деловая непруха и обретение покровителя Видео
15:23
Иностранцы через проституток "вывозят энергию из Украины": "слуга народа" озадачил странной теорией Видео
15:21
"Все уже поняли": Ксения Мишина проговорилась по поводу победителя Холостячки
15:19
Тотальная ядерная угроза из Крыма: в Минобороны раскрыли планы России Видео
15:16
Почему Google решил, что гении пещеры Шове достойны дудла Видео
14:59
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
14:54
Второй шанс, разгадка секретов и опасности: подробный лунный календарь на январь 2021 года
14:51
Компания Samsung раскрыла судьбу смартфонов линейки Galaxy Note
Реклама
14:47
Скандальный Моргенштерн едет в Украину с концертами
14:45
Убийственный COVID-19: коронавирус в три раза смертельнее гриппа - ученые Видео
14:33
У Путина прояснили вопрос слежки спецслужб за Навальным Видео
14:20
Путин оценил, как реализуется мирное соглашение по Карабаху Видео
14:12
Что делать в зимнее солнцестояние и накануне: названы идеальные занятия
13:55
Знакомимся с игровым процессом зомби-шутера Back 4 Blood от авторов культовой Left 4 Dead Видео
13:55
Крушение Ан-26 с курсантами: вручено подозрение командующему Воздушными силами ВСУ Видео
13:47
Семейка Крудс 2 - украинские актеры озвучки поделились впечатлениями от ленты
13:43
Песков обвинил Украину в жесточайшей блокаде Донбасса Видео
13:39
Обнародовал версию боевиков: Арестович влип в новый скандал и признался в дезинформации Видео
13:30
В Минздраве сделали заявление о вакцине Украины от COVID-19 Видео
13:17
От Бога войны до Ведьмака: опубликован Топ-100 лучших игр десятилетия
13:05
Самые распространенные симптомы коронавируса - список ВОЗ
12:59
Подробный гороскоп на 2021 год для всех: перевороты, триумф и отчаянные шаги Видео
12:48
Шмыгаль назвал сроки старта вакцинации украинцев от COVID-19 Видео
12:38
Айва и полезные свойства: усиливает иммунитет и борется с язвой Видео
12:32
Рада назначила нового министра по делам ветеранов
12:28
Алиев поддержал Пашиняна и сделал заявление по Нагорному Карабаху Видео
12:26
Астрологический прогноз на 2021 год: что принесет Год Быка
12:12
Маша Ефросинина заболела коронавирусом и сообщила о состоянии
Реклама
12:01
Гороскоп на 18 декабря для всех: применение дара, выгода от сделок и сброс балласта Видео
11:57
Опасный "коктейль" грипп и COVID-19: врач оценила вероятность одновременного заражения Видео
11:53
Перші ластівки 2 сезон - полный список песен из сериала Видео
11:49
Санкции Украины против России: какие товары попали в список
11:24
"Серьезный удар по Украине": в КГБ Беларуси готовятся к "горячей войне" Видео
11:06
В России гневно отреагировали на запрет Путину посещать Олимпийские игры
11:03
Вакцина Pfizer от COVID-19 вызвала серьезный побочный эффект - что ответили в компании
10:57
Диетолог раскрыла удивительную пользу фиников Видео
10:49
"Обойти де*ьмо": Кулеба объяснил игнорирование пророссийских каналов Видео
10:45
Застукали во время секса: украинская артистка сделала признание
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять