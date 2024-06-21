"Отрезать голову и принести": появился перехват зверского приказа российского командира

Российские оккупанты получают приказы от своих командиров, чтобы те не брали в плен наших защитников, а жестоко их убивали.

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Российский командир приказал отрезать головы украинским военным / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Российские командиры приказывают своим оккупантам убивать украинских военных. Речь идет даже о тех, кого могли бы взять в плен. В Сети появился аудиозапись с перехватом разговора россиян, сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседника в разведывательном подразделении одной бригады.

На записи слышно слова российского командира, который отдавал свои приказы подчиненным. Он приказал обезглавить украинских военных, чтобы запугать других защитников. При этом российский командир говорит, чтобы оккупанты не брали в плен украинских военных и не оставляли их в живых.

"Автоматы американские, все забрать, документы, деньги, золото, бриллианты. Зубы выковырять, голову отрезать и мне принести", - говорит российский командир. видео дня

Преступления российских оккупантов - жестокие убийства украинских военных

Напомним, 20 декабря 2022 года оккупанты жестоко расстреляли безоружного украинского военного после того, как тот произнес "Слава Украине". СБУ официально подтвердила, что погибший - Александр Мациевский, снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Украинская разведка установила личности российских оккупантов, которые жестоко казнили украинского военного, обезглавив его. По словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, известна также примерная местность, где могло произойти это преступное деяние.

Как сообщал Главред, украинские военные во время контрнаступления в 2022 году освободили село Богородичное в Донецкой области, где обнаружили ужасные последствия российской оккупации. Оккупанты обезглавили и обокрали украинских военных и местных жителей, а также разрушили церковь, снесли иконы и разграбили дома.

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