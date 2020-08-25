"Отрежут обе ноги": в Киеве пьяный майор прокатился по трем курсанткам – СМИ

В Киеве мужчина на иномарке наехал на трех девушек-курсанток / Скриншот с facebook.com/KyivOperativ

В Шевченковском районе Киева на территории воинской части авто Toyota Prius возле админздания наехало на трех курсанток военного учебного заведения, пострадавшие госпитализированы, а водитель – задержан.

ДТП произошло на ул. Зоологической, за рулем иномарки находил мужчина, 1974 года рождения, по предварительным данным, – пьяный, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Киеве.

В столице пьяный майор на территории военного коледжа прокатился по трем девушкам-курсанткам, пострадавшие попали в госпиталь, одной из них ампутируют обе ноги, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

По его данным, девушки приехали в учебное заведение за формой.

/ Скриншот с facebook.com/dtp.kiev.ua

/ Скриншот с facebook.com/dtp.kiev.ua

"Предварительно установлено: водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания. В результате ДТП три девушки получили переломы конечностей, их госпитализировали", – поделились в полиции.

Начато производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – Нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, 22 августа днем в Киеве на Левобережной мусоровоз наехал на женщину с маленьким ребенком, женщина погибла, а ребенок получил травмы головы и госпитализирован. СМИ писали, что водитель мусоровоза был очень пьяный.