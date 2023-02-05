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Отсрочку получат не все: сколько военнообязанных могут получить бронь от мобилизации

5 февраля 2023, 11:16
Юрист Владислав Юрчак рассказал, как в Украине будет происходить бронь от мобилизации военнообязанных работников.
Мобилизация
Юрист рассказал о механизме бронирования военнообязанных работников / Фото УНИАН

В Украине в ближайшее время снова продлят срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине. Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в комментарии рассказал, как в Украине будет происходить бронь от мобилизации военнообязанных работников.

Как выглядит бронь от мобилизации Украина 2023

По словам Юрчака, сначала руководители органов власти или предприятий должны предоставить списки работников, которых планируют забронировать, на согласование Генштаба Вооруженных сил Украины.

При этом есть ограничения по количеству "брони" военнообязанных мужчин, передает 24 канал.

Представители бизнеса могут рассчитывать лишь на 50% работников и только критически важных, чтобы предприятие не простаивало при их отсутствии.

Полученные списки прорабатывают и согласовывают в Генштабе или в СБУ или разведке, если речь идет о госслужащих. Окончательное решение принимается в Минэкономики. И уже после этого Генштаб передает данные о забронированных в территориальные центры комплектования.

Если работник попадает в список забронированных, он может получить выписку об отсрочке от службы, действующей в течение шести месяцев. По истечении этого срока процедуру нужно будет повторить.

Бронь от армии на предприятии: кто может попасть в списки

  • сотрудники, производящие товары, выполняющие работы и оказывающие услуги, необходимые для того, чтобы обеспечивать потребности ВСУ или других военных формирований;
  • критически важные для функционирования экономики сотрудники, а также те, которые обеспечивают жизнедеятельность населения в особый период.

Критически важными считаются предприятия и организации, которые отвечают определенным критериям, один из которых – совокупная уплата налогов, сборов и платежей на сумму 1,5 млн евро в год.

Мобилизация в Украине

В Украине продлены военное положение и всеобщая мобилизация до 19 февраля 2023 года. Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих оснований для отсрочки, могут призвать в армию.

На заседании Ставки Верховного главнокомандующего было принято новое решение о мобилизационном процессе.

Повестку могут вручать лишь в строго в определенном законом порядке. Когда вручение повестки считается незаконным:

  • документ передали через родственников, хотя ее должны вручить лично гражданину;
  • документ наклеили на дверях или бросили в почтовый ящик;
  • отправили повестку SMS-сообщением либо сообщили о ней в телефонном режиме.

Если человеку представители Территориального центра комплектации вручили повестку на блокпосте, в кафе, торговом центре или метро, то он может обжаловать документ в суде.

Как сообщал Главред, начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявил, что, согласно законодательству, в Украине допускается возможность мобилизации ограниченно пригодных к службе мужчин в условиях военного времени.

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