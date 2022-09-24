"Ответим на все удары": Зеленский заверил в освобождении Крыма, Донбасса и Херсона

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заверил в освобождении от оккупантов всех территорий государства, а также в наказании каждого захватчика.

По словам президента, Украина ответит на все удары со стороны России по всем городам и регионам.

"Мы ответим агрессору на все удары – по Запорожью и Харькову, по Николаеву, Никополю, по Донбассу, по всем нашим городам и регионам... Мы обязательно освободим всю нашу страну – от Херсона до Луганщины, от Крыма, подчеркиваю, до Донетчины", - сказал президент.

Зеленский предупредил, что "мы не позволим оккупанту остаться безнаказанным".

"Каждый убийца и палач будет привлечен к ответственности за то, что натворил против нас, украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация в Херсонской области

Вооруженные силы Украины в рамках военной операции по освобождению Херсонской области деоккупировали уже около 500 квадратных километров региона. Под контроль Киева возвращено 5 населенных пунктов – Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.

Бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука считает, что в Украине есть минимум три участка, где ВСУ могут взять в окружение войска России.

Речь идет Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

20 сентября гауляйтер захваченной Херсощины Владимир Сальдо заявил, что коллаборанты вместе с оккупантами приняли решение провести в регионе "референдум" о якобы присоединении к России. Псевдореферендум собираются провести с 23 по 27 сентября. На эти же даты запланированы "мероприятия" в Донецкой и Луганской областях.

Читайте также: