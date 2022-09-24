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"Для вас наступил ключевой момент": Зеленский предупредил россиян

24 сентября 2022, 22:36

Зеленский назвал лучшим вариантом для россиян сдаться в украинский плен, чем погибнуть под ударами нашего оружия.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

После объявления российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации в жизни россиян наступил решающий момент.

Как сказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, они должны сделать важный выбор - взяти повестку и умереть на чужой земле или продолжить жить.

Он отметил, что объявленная РФ преступная мобилизация не случайно была названа самими же россиянами могилизацией.

"Российская власть прекрасно понимает, что отправляет своих граждан на смерть, других вариантов не предусмотрено. Российских командиров не волнуют жизни россиян - им просто нужно заполнить пустые места, оставшиеся после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат", - сказал Зеленский.

При этом командиров армии РФ не волнует, кем будут заполняться эти места - молодыми айтишниками, которые никогда не служили или пенсионерами, которые служили разве что в советской армии.

"Поэтому сейчас ключевой момент для вас всех - именно сейчас решается, закончится ли ваша жизнь. Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником. Убежать от преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и потом еще отвечать перед судом за участие в агрессивной войне", - сказал президент.

Также Зеленский назвал лучшим вариантом сдаться в украинский плен, чем погибнуть под ударами нашего оружия: "Под абсолютно справедливыми нашими ударами, потому что Украина в этой войне защищается - мы защищаем самое светлое, мы защищаем свою жизнь, своих детей, нашу свободу".

При этом Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи:

  • Первое: цивилизованное обращение в соответствии со всеми конвенциями.
  • Второе: сохранение в тайне обстоятельств попадания в плен. Никто в РФ не узнает, что сдача в плен была добровольной.
  • Третье: в случае нежелания солдата возвращаться в РФ - Украина найдет способ и поможет в этом.

Зеленский добавил, что Украина сделает все для своей победы.

"Каждый гражданин России должен понимать: никакие ухищрения оккупанту не помогут. Я вам обещаю", - сказал он.

Мобилизация в России

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России. После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов.

После объявления частичной мобилизации в РФ Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, входящие или входившие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запретили своим гражданам воевать в Украине.

Позже бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, что в секретном седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о мобилизации речь идет о численности. По его словам, в документе указано, что мобилизовать должны миллион россиян, а не 300 тысяч, как было объявлено.

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