"Ожидаем основательных решений": Зеленский о новом "Рамштайне"

По его словам, общая ответственность Украины и союзников - выиграть больше времени для мира, то есть быть сейчас максимально активными в обеспечении оружием.

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Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает основательных решений от 11-й встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн".

В вечернем обращении он отметил, что необходимо выиграть больше времени для мира и обеспечить наших защитников всем необходимым вооружением.

"Уже готовимся и к очередной встрече в формате "Рамштайн". Провел подготовительные совещания. И ожидаем основательных решений, которые будут соответствовать перспективам на поле боя. Достаточно амбициозным перспективам, которые мы всеми силами приближаем. Причем приближаем не только для себя - не только для Украины", но и для всей нашей антивоенной коалиции", - сказал он.

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Президент подчеркнул, что страна-агрессор должна проиграть. По его словам, общая ответственность Украины и союзников - выиграть больше времени для мира, то есть быть сейчас максимально активными в обеспечении оружием и снарядами, чтобы ускорить общую победу.

"Очень важно это понимать: каждый раз, когда мы слышим, что обещанные поставки оружия задерживаются, каждый раз, когда возникают сомнения относительно типа оружия для Украины, дальнобойности или других качественных характеристик - каждый раз это означает, что украинские воины отдают свою жизнь, чтобы было этот время… Время, которое тратится, чтобы убедить и чтобы все-таки состоялись поставки необходимого оружия", - подчеркнул Зеленский.

Что было на заседании "Рамштайн"

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего заявления на встрече государств-союзников Украины на американской базе в Рамштайне отметил, что страны готовы продолжить оказывать военную помощь Киеву в отражении военной агрессии РФ.

В итоговом заявлении Остин сказал, что страны-партнеры не приняли решение о предоставлении Украине истребителей. По его словам, Запад намерен решить насущные проблемы Киева для проведения контрнаступления весной.

Также глава Пентагона Остин подчеркнул, что США, Франция, Германия, Польша, Португалия, Норвегия, Чехия и Нидерланды отправят Украине танки. Франция и Италия намерены передать Киеву системы ПВО.

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