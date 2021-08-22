Парад ко Дню Независимости Украины: где и когда смотреть онлайн трансляцию

Парад ко Дню Независимости Украины / pixabay

В Украине в годовщине Дня Независимости состоится тройной парад: на Крещатике в Киеве, в Одессе, и на реке Днепр в столице.

Всего в торжественных мероприятиях 24 августа привлекут более 5 тыс. военных и представителей оборонного сектора, также участников боевых действий.

Кроме того, примут участие 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

В рамках репетиций Киевом проехала невиданное ранее количество военной техники, а над главным улицам столицы пролетела военная и транспортная авиация, в том числе и легендарный Ан-255 Мрия.

Возле Труханового острова и Речного вокзала в 14:00 пройдет еще один парад с катерами Военно-Морских сил и Государственной пограничной службы.

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Где смотреть онлайн-трансляцию парада ко Дню Независимости 24 августа:

на телеканале UA: Первый (начало парада в 10:00, трансляция торжеств с 08:40)

на телеканале 1+1 (начало парада в 10:00)

на Facebook-странице Офиса президентана YouTube-канале Офиса президента

Как Украина будет праздновать День Независимости 2021

На пресс-конференции в мае президент Владимир Зеленский заявил, что День Независимости 2021 Украина запомнит навсегда. Празднование в этом году продлится три дня.

22 августа будут чествовать великих украинцев. Запланировано вручение премии для тех, кто прославляет Украину за пределами страны.

23 августа будут подняты огромные флаги по всей Украине. Их не будут опускать: они останутся там навсегда.

Тогда же пройдет первый саммит по деоккупации полуострова Крым. На "Крымскую платформу" приедут представители многих стран. В частности, приглашены президенты, премьеры и главы МИД разных стран. Президент рассчитывает, что будут подписаны важные документы.

В этот же день стартует "саммит первых леди". Его проведут жены политиков, которые приедут в Украину.

24 августа пройдет военный парад к 30-летию независимости: пройдет на воде в Одессе и на суше в Киеве.