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Зеленский в вышиванке отжался 30 раз и запустил флешмоб ко Дню Независимости

20 августа 2021, 17:11

Президент передал эстафету Сергею Бубке, НОК Украины и олимпийской команде.

Зеленский отжался на брусьях в вышиванке / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский ко Дню Независимости Украины поддержал челлендж #ЗдороваУкраїна30, суть которого в том, чтобы надеть вышиванку и выполнить 30 раз свое любимое физическое упражнение.

"Я, Владимир Зеленский, президент Украины, принимаю челлендж #ЗдороваУкраїна30 и передаю его НОК Украины и олимпийской команде. Итак: 1. Надень вышиванку. 2. Выполни свое любимое физическое упражнение 30 раз. 3. Отметить человека, которому передаешь челлендж. Поэтому, Сергей Назарович Бубка, принимайте эстафету!", - сообщил Владимир Зеленский.

В данном случае Зеленский выбрал отжимание на брусьях.

Президент передал эстафету Сергею Бубке, НОК Украины и олимпийской команде.

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Как Украина будет праздновать День Независимости 2021

На пресс-конференции в мае президент Владимир Зеленский заявил, что День Независимости 2021 Украина запомнит навсегда. Празднование в этом году продлится три дня.

22 августа будут чествовать великих украинцев. Запланировано вручение премии для тех, кто прославляет Украину за пределами страны.

23 августа будут подняты огромные флаги по всей Украине. Их не будут опускать: они останутся там навсегда.

Тогда же пройдет первый саммит по деоккупации полуострова Крым. На "Крымскую платформу" приедут представители многих стран. В частности, приглашены президенты, премьеры и главы МИД разных стран. Президент рассчитывает, что будут подписаны важные документы.

В этот же день стартует "саммит первых леди". Его проведут жены политиков, которые приедут в Украину.

24 августа пройдет военный парад к 30-летию независимости: пройдет на воде в Одессе и на суше в Киеве.

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Владимир Зеленский
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