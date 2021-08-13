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Украинцам пообещали материальную помощь ко Дню Независимости

13 августа 2021, 00:04
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Получатели единоразовой выплаты по случаю Дня Независимости Украины разделены на 6 категорий.

Деньги, кошелек
Кому готовят выплаты ко Дню Независимости / УНИАН

Ко Дню Независимости Украины некоторые категории киевлян получат материальную помощь в сумме от 250 до 700 гривен.

"Предоставить одноразовую адресную социальную материальную помощь отдельным категориям социально незащищенных слоев населения города Киева, в том числе внутренне перемещенным лицам, состоящим на учете и фактически проживающим в городе Киеве, по случаю Дня Независимости Украины в 2021 году", - говорится в распоряжении КГГА от 10 августа 2021 года № 1737.

Согласно документу, выплату в размере 700 гривен получат киевляне-члены семей лиц, погибших или умерших вследствие ранений, полученных во время участия в революции Достоинства, а также члены семей участников АТО, волонтеров и добровольцев, которые погибли или пропали без вести, защищая территориальную целостность Украины.

Материальная помощь в размере 250 гривен назначена киевлянам, получающим пособие по уходу за инвалидами, не работающим пенсионерам, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов, и некоторым другим категориям.

Получатели единоразовой выплаты по случаю Дня Независимости Украины разделены на 6 категорий, которым определена сумма помощи соответственно: 700, 500, 400, 350, 280 и 250 гривен.

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Как Украина будет праздновать День Независимости 2021

На пресс-конференции в мае президент Владимир Зеленский заявил, что День Независимости 2021 Украина запомнит навсегда. Празднование в этом году продлится три дня.

22 августа будут чествовать великих украинцев. Запланировано вручение премии для тех, кто прославляет Украину за пределами страны.

23 августа будут подняты огромные флаги по всей Украине. Их не будут опускать: они останутся там навсегда.

Тогда же пройдет первый саммит по деоккупации полуострова Крым. На "Крымскую платформу" приедут представители многих стран. В частности, приглашены президенты, премьеры и главы МИД разных стран. Президент рассчитывает, что будут подписаны важные документы.

В этот же день стартует "саммит первых леди". Его проведут жены политиков, которые приедут в Украину.

24 августа пройдет военный парад к 30-летию независимости: пройдет на воде в Одессе и на суше в Киеве.

КГГА День Независимости Украины
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