Партия ЕС наказала депутатов за вояж в подъезд дома на Gelandewagen

Депутаты заехали в подъезд дома на Mercedes / Фото: скриншот из видео

Из партии Европейская солидарность исключили Андрея Жидачека, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Николая Пущака, депутата Солонковского сельсовета, которые накануне стали фигурантами скандала после попытки заехать в подъезд дома на Mercedes Gelandewagen.

"Принято решение об исключении из рядов партии двух ее членов: Жидачека Андрея Богдановича, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Пущака Николая Зиновьевича, депутата Солонковского сельского совета, за совершение позорных действий", - говорится на сайте партии.

После данного громкого инцидента во Львовской области ЕС призвала Солонковскую ОТГ освободить Николая Пущака с должности заместителя председателя ОТГ, а также призвала депутатов сложить свои мандаты.

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