Партия ЕС наказала депутатов за вояж в подъезд дома на Gelandewagen

Дебоширов исключили из политической силы.
Из партии Европейская солидарность исключили Андрея Жидачека, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Николая Пущака, депутата Солонковского сельсовета, которые накануне стали фигурантами скандала после попытки заехать в подъезд дома на Mercedes Gelandewagen.
"Принято решение об исключении из рядов партии двух ее членов: Жидачека Андрея Богдановича, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Пущака Николая Зиновьевича, депутата Солонковского сельского совета, за совершение позорных действий", - говорится на сайте партии.
После данного громкого инцидента во Львовской области ЕС призвала Солонковскую ОТГ освободить Николая Пущака с должности заместителя председателя ОТГ, а также призвала депутатов сложить свои мандаты.
Читайте такжеПритула угодил в антисемитский скандал на радио
Напомним, во Львовской области двое местных депутатов от Европейской солидарности Николай Пущак и Андрей Жидачек пытались по ступенькам заехать в подъезд многоэтажки на внедорожнике Mercedes. Происшествие зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.
Как ранее писал Главред, в Харькове губернатор и депутат поругались из-за коронавируса.