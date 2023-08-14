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Пашу-мерседеса госпитализировали - адвокат

Яна Ставская
14 августа 2023, 19:05 обновлено 14 августа, 19:09
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Выпустили Павла из СИЗО под огромный залог еще 7 августа.
павел
Московский поп уже не в СИЗО / коллаж Главред. Фото: СБУ, УНИАН

Митрополита Московского патриархата, экс-наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя ("Мерседеса") госпитализировали и прооперировали.

Как сообщил его адвокат Никита Чекман в Telegram, московского попа госпитализировали в кардиологическое отделение одной из киевских клиник.

Других подробностей Чекман не раскрывает.

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"Митрополит Павел сегодня был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева, где проведено оперативное вмешательство!" - говорится в сообщении адвоката "Мерседеса".

Павел Лебедь на свободе

7 августа Павла Лебедя ("Мерседеса"), подозреваемого, в частности, в оправдании вооруженной агрессии РФ, выпустили под залог в 33 миллиона гривен. Утверждалось, что эту заоблачную сумму на залог собрали "более тысячи человек".

Арестовали Павла в июле 2023 года. Тогда суд изменил "меру пресечения" с домашнего ареста на содержание под стражей под огромный залог.

Экс-наместника Лавры подозревают по статьям о разжигании религиозной вражды и оправдании агрессии России.

Отдельно СБУ опубликовала пленки Лебедя, на которых тот радуется оккупации Херсона и обвиняет украинскую власть в провоцировании войны. Также он говорил, в лучших традициях кремлевской пропаганды, что это война "между Россией и Америкой", которая продлится "до последнего украинца".

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