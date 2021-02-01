"Пакет малыша": когда можно будет получить и что в него входит

Пакеты малыша - когда можно получить рассказали в Слуге народа

Уже до конца нынешней недели "пакеты малыша" поступят во все области Украины, сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

Она отметила, что сегодня "пакеты малыша" доставлены во все области, кроме Тернопольской, Житомирской и Херсонской. При этом добавила, что "фуры с боксами в эти регионы уже выехали, и молодые мамочки получат все необходимое для младенцев до конца недели".

При этом депутат отметила, что впервые программа реализуется в Донецкой и Луганской областях, и "там пакеты малыша уже нашли своих маленьких владельцев".

Кравчук отмечает, что общее количество всех закупленных боксов - 49 тысяч, а "новый пакет малыша существенно отличается от предыдущего".

"Например, подгузников в нем стало вдвое больше (а каждый, у кого есть дети, понимает, как это важно). Также теперь в боксе еще больше игрушек, одежды и предметов гигиены для ребенка и молодой мамы", - сказала Кравчук.

По ее словам, "все вещи качественные, яркие, хорошо упакованы в красивую коробку, которая, кстати, тоже имеет свой функционал - здесь очень удобно будет хранить игрушки".

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"Но, как мне рассказали, на первое время можно даже положить ребенка - на дне коробки есть специальный матрасик", - добавила она.

Кравчук сообщает, что 90% содержания бокса - товары отечественного производителя и весь пакет теперь весит 16 кг, "а его содержание при покупке в магазинах обойдется молодым родителям гораздо дороже".

Народный депутат отмечает, что дальнейшие закупки для бэби-боксов будут осуществляться только через систему Prozorro. Она заявляет, что инициировала совместное совещание вместе с Министерством социальной политики Украины, Офисом президента, Федерацией работодателей и народными депутатами, где планируется обсудить вопрос скорейшего приобретения через Prozorro пакетов малыша.

"В 2020 году из-за провала министерством закупок Верховная Рада была вынуждена принять специальный закон, который позволил родителям получать бейби-боксы", - добавила Кравчук.

"Пакет малыша" для новорожденных - о чем шла речь ранее: