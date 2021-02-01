"Пакет малыша": когда можно будет получить и что в него входит

На сегодняшний день, бэби-боксы уже доставлены во все регионы нашей страны, кроме Тернопольской, Житомирской и Херсонской областей. Всего их закуплено 49 тысяч.
Уже до конца нынешней недели "пакеты малыша" поступят во все области Украины, сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.
Она отметила, что сегодня "пакеты малыша" доставлены во все области, кроме Тернопольской, Житомирской и Херсонской. При этом добавила, что "фуры с боксами в эти регионы уже выехали, и молодые мамочки получат все необходимое для младенцев до конца недели".
При этом депутат отметила, что впервые программа реализуется в Донецкой и Луганской областях, и "там пакеты малыша уже нашли своих маленьких владельцев".
Кравчук отмечает, что общее количество всех закупленных боксов - 49 тысяч, а "новый пакет малыша существенно отличается от предыдущего".
"Например, подгузников в нем стало вдвое больше (а каждый, у кого есть дети, понимает, как это важно). Также теперь в боксе еще больше игрушек, одежды и предметов гигиены для ребенка и молодой мамы", - сказала Кравчук.
По ее словам, "все вещи качественные, яркие, хорошо упакованы в красивую коробку, которая, кстати, тоже имеет свой функционал - здесь очень удобно будет хранить игрушки".
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"Но, как мне рассказали, на первое время можно даже положить ребенка - на дне коробки есть специальный матрасик", - добавила она.
Кравчук сообщает, что 90% содержания бокса - товары отечественного производителя и весь пакет теперь весит 16 кг, "а его содержание при покупке в магазинах обойдется молодым родителям гораздо дороже".
Народный депутат отмечает, что дальнейшие закупки для бэби-боксов будут осуществляться только через систему Prozorro. Она заявляет, что инициировала совместное совещание вместе с Министерством социальной политики Украины, Офисом президента, Федерацией работодателей и народными депутатами, где планируется обсудить вопрос скорейшего приобретения через Prozorro пакетов малыша.
"В 2020 году из-за провала министерством закупок Верховная Рада была вынуждена принять специальный закон, который позволил родителям получать бейби-боксы", - добавила Кравчук.
"Пакет малыша" для новорожденных - о чем шла речь ранее:
- 30 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3006а "О внесении изменений в закон Украины" О государственной помощи семьям с детьми "относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи" пакет малыша".
- Документ, по словам авторов, призван вернуть "пакета малыша" натуральную форму - родителям в не более чем 30-дневный срок с момента рождения ребенка будет предоставляться набор товаров первой необходимости на безвозмездной основе.
- 29 июля Кабинет министров своим постановлением "бэби-боксы" и заменил их денежными выплатами в 5 тыс. Грн. Документ предусматривает, что гражданам, у которых родился ребенок, будет выдана социальная карта в "Приватбанке" со специальным режимом использования.
- 21 октября президент Владимир Зеленский восстановил "пакет малыша" - кто получит помощь