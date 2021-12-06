Переговоры Байдена с Путиным: в Кремле выдвинули условие по Украине

Дмитрий Песков пожаловался на "сливы" планов по вторжению РФ в Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал повестку предстоящих переговоров между президентом США Джо Байденом и Владимиром Путиным.
Как подчеркнул он в интервью Первому каналу, большое внимание стороны планируют уделить ситуации вокруг Украины.
По его словам, "снять напряженность можно только одним путем - это понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем".
Песков считает, что из ЕС и США якобы идет "агрессивная и враждебная риторика" по ситуации вокруг Украины.
"Мы видим явно целенаправленные сливы в западных - как мы говорим, англосаксонских - средствах массовой информации, в которых публикуются различные планы по якобы планируемому вторжению России в Украину", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Как напомнил Песков, у Путина есть "абсолютно четко оформленная позиция" о необходимости начала переговоров о системе гарантий, которые "не могут быть односторонними".
"Это дорога с двусторонним движением, понятно, но, по крайней мере, это конкретная инициатива", - добавил Песков.
Напомним, президент США Джо Байден заявил о готовности переговоров с президентами Украины и России.
В частности в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос, собирается ли поговорить с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, американский лидер указал, что существует вероятность подобных контактов.
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