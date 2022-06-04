Переход ВСУ от обороны к наступлению будет сложным – экс-посол США

Война в Украине может затянуться, переход к наступлению будет сложным / УНИАН, wikipedia

Война в Украине может затянуться, а переход ВСУ от обороны к наступлению может оказаться очень сложным. Сейчас в Украине война перешла в фазу истощения. Об этом заявил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, сообщает ТСН.ua.

Он заявил, что украинские военные показали себя "гораздо эффективнее, чем ожидалось".

"Настойчивость и решительность украинской обороны, безусловно, удивили Кремль и российский Генштаб. До конца марта Москва отказалась от своего первоначального плана вторжения, который имел цель взять Киев и оккупировать, возможно, две трети востока Украины", - сказал Стивен Пайфер.

Он считает, что рашисты бросят все усилия на полный захват Луганской и Донецкой областей. Пока сложно предсказать, получиться им это сделать или нет.

"Можно надеяться, что украинские военные смогут собраться с силами и провести большое контрнаступление, чтобы вытеснить россиян. Сделать этот переход от обороны к наступлению может оказаться сложным, в том числе преимущества, которые, как правило, получает защитник, могут тогда быть в пользу российской стороне", - добавил Пайфер.

Экс-посол считает, что это может привести к затягиванию войны. Также он заявил, что хотел бы в этой войне победили именно украинские военные.

"Я хотел бы, чтобы украинские военные одержали верх и оттеснили россиян, по крайней мере, к линии 23 февраля, но война на истощение кажется более вероятным сценарием на ближайшую перспективу", - добавил Стивен Пейхер.

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Напомним, по состоянию на утро 3 июня, по данным Генштаба ВСУ, российские захватчики получили отпор от украинских воинов и вынуждены были отступить на четырех направлениях – Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также возле Красногоровки и Полтавки.

Как сообщалось ранее, аналитики Института изучения войны считают, что российские войска, скорее всего, растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Оккупантам может не хватить сил на захват Донецкой области.

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