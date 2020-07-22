Полное прекращение огня на Донбассе: у Зеленского рассказали о прорыве в переговорах

Бойцы ООС на Донбассе / savelife.in.ua

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения с 27 июля.

Как сообщает Офис президента Украины, такое соглашение достигнуто по итогам очередного заседания ТКГ в среду, 22 июля.

Отмечается, что режим прекращения огня является одним из шагов к урегулированию ситуации и проведению выборов на Донбассе.

При этом урегулирование конфликта, согласно Минским договоренностям, должно завершиться проведением выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Выборы на временно оккупированных территориях возможны при следующих условиях:

после всеобъемлющей деэскалации;

после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;

восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей;

выборы должны происходить исключительно в соответствии с законодательством Украины;

выборы должны происходить с соблюдением Копенгагенских стандартов.

Также подчеркивается, что украинская сторона передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает список от другой стороны.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина предложила Российской Федерации обеспечить перемирие на Донбассе из-за распространения коронавируса Covid-19.