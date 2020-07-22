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Полное прекращение огня на Донбассе: у Зеленского рассказали о прорыве в переговорах

Прекращения огня является шагом к проведению выборов на Донбассе.

22 июля 2020, 22:42
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Бойцы ООС на Донбассе / savelife.in.ua

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения с 27 июля.

Как сообщает Офис президента Украины, такое соглашение достигнуто по итогам очередного заседания ТКГ в среду, 22 июля.

Отмечается, что режим прекращения огня является одним из шагов к урегулированию ситуации и проведению выборов на Донбассе.

При этом урегулирование конфликта, согласно Минским договоренностям, должно завершиться проведением выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Выборы на временно оккупированных территориях возможны при следующих условиях:

  • после всеобъемлющей деэскалации;
  • после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;
  • восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей;
  • выборы должны происходить исключительно в соответствии с законодательством Украины;
  • выборы должны происходить с соблюдением Копенгагенских стандартов.

Также подчеркивается, что украинская сторона передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает список от другой стороны.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина предложила Российской Федерации обеспечить перемирие на Донбассе из-за распространения коронавируса Covid-19.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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