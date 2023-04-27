Перерезают горло: оккупанты зверски убивают пленных после допросов – перехват СБУ

Оккупант РФ в подробностях рассказывает своей знакомой, как перерезает человеку горло.

https://glavred.info/ukraine/pererezayut-gorlo-okkupanty-zverski-ubivayut-plennyh-posle-doprosov-perehvat-sbu-10466239.html Ссылка скопирована

Евгений Сучко признался в убийствах пленных украинцев / Инсайдер UA, УНИАН

Российские оккупанты зверски убивают украинских военнопленных – им перерезают горло после допросов.

Служба безопасности Украины получила подтверждение, что оккупанты зверски убивают украинских военнопленных после допросов и публикует соответствующий перехват разговора военного РФ.

В сообщении подчеркивается, что запись была сделана на восточном фронте Украины.

видео дня

При этом оккупант РФ в подробностях рассказывает своей знакомой, как перерезает человеку горло. И уточняет, что у него таких случаев хватает и делать это приходится ночью.

"Люди, которые военнопленные... их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот... их надо утилизировать", — говорит оккупант.

Служба безопасности Украины отмечает, что уже установила личность палача, его установочные данные, место службы и круг общения.

Оккупанты признаются в убийствах пленных / Скриншот

Что известно об убийце из РФ

Мужчина на аудио - Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области РФ, 1995 года рождения. Его мобилизовали осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.

Евгений Сучко / Инсайдер UA

"СБУ работает, чтобы этот Сучко и каждый военный преступник из РФ понес заслуженное наказание за свои зверства. Украинская спецслужба расследует более 35 тысяч уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны", — сказано в сообщении.

Как уточняется в Сети, Сучко проживает в селе Гряды Новгородской области по адресу (железнодорожная станция), ул. Лесной поселок, д.17, кв. 7.

В последние 2 месяца вместе со своим подразделением находится на позициях в районе с. Ольшана Харьковской области. Позывной "Клюква".

Также публикуются его фото и вероятно снимки с родителями.

Евгений Сучко / Инсайдер UA

Напомним, что 6 марта в Сети появилось видео, на котором снят момент расстрела украинского защитника, попавшего в плен к оккупантам. Защитник, попавший в плен к захватчикам, говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов россияне расстреляли украинца.

Кроме того, 11 апреля в российских пабликах появилось видео расправы над украинским военнослужащим. На опубликованных кадрах люди в военной форме с отличиями российских оккупантов казнят живого человека с желтой лентой – его, как правило, используют ВСУ.

Больше новостей: