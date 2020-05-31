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Кровавые разборки в Броварах: 11 титушек суд отправил за решетку

31 мая 2020, 13:48

Полиция задержала 30 участников перестрелки.

Суд над титушками в Броварах / @UA.National.Police

Правоохранители задержали 30 человек, причастных к стрельбе в Броварах, и 23 из них объявлено о подозрении.

"На сегодня, 31 мая, работники полиции задержали 30 человек, причастных к правонарушению. 23 из них объявлено о подозрении", - говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что в настоящее время суд избрал меру пресечения 11 лицам - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.

В МВД напомнили, что стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока. По факту стрельбы начато три уголовных производства.

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Напомним, 29 мая в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой из-за междугородных маршрутных перевозках.

В результате конфликта пострадали три человека, двое из них с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

По данным МВД, в конфликте приняли участие более 100 человек, один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа тремя микроавтобусами прибыла из Киева.

Бровары новости Перестрелка в Броварах суд
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