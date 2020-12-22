Перл-Харбор для РФ и взрыв Керченского моста: в Крыму ответили на заявление

По словам "главы" аннексированного Крыма Сергея Аксенова, Украина не сможет освободить Крым военным путем.
Самопровозглашенный "глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов утверждает, что предложение "устроить Перл-Харбор" Черноморскому флоту РФ и "взорвать Керченский мост" не имеет ничего общего с реальным положением вещей.
В частности, на своей странице в социальной сети VK он написал, что сценарий, озвученный украинским политологом Зиновием Свередой, воплотить фактически невозможно.
"Отмороженные киевские русофобы не перестают удивлять своим скудоумием и полным игнорированием реальности. Видимо, этот "отважный" диванный вояка забыл или не знает, чем закончился Перл-Харбор для Японии. Думаю, что подобные "откровения", вне зависимости от степени их идиотизма, можно расценивать как пропаганду войны и призывы к терроризму", - подчеркнул Аксенов.
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Напомним, украинский политолог Зиновий Свереда ранее заявил, что в Украине должна быть своя стратегия освобождения аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Он считает, что Украина должна "подорвать Керченский мост" и устроить россиянам "новый Перл-Харбор".
Крым новости
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