Перуанские шаманы провели обряд очищения над фото Байдена, Зеленского и Путина

Фотографию Зеленского заметили на ритуале очищения перуанских шаманов / скриншот

В канун Нового года 2022 перуанские шаманы устроили ритуал очищения над портретами мировых политиков.

В этот раз на шаманской церемонии заметили и портрет президента Украины Владимира Зеленского, передает ТСН.

Такие обряды перуанские шаманы проводят ежегодно. Правда, обычно они берут фотографии действующих президентов США и России. В этом году заклинатели отобрали и портрет украинского президента.

От чего именно очищают фотографии политиков – не уточняется. Шаманы не давали никаких политических прогнозов, зато предсказали, что пандемия коронавируса в 2022 году пойдет на спад.

Как сообщал Главред, 30 декабря состоится телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Путином. О звонке опросили в Кремле. В скором времени следует ожидать и разговора президентов США и Украины - Джо Байдена и Владимира Зеленского.

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