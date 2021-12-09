Первый пошел: украинца посадили в тюрьму за подделку Covid-сертификатов

В Кривом Роге осудили мужчину за подделку сертификатов о вакцинации / скриншоты с видео

В Днепропетровской области жителя Кривого Рога приговорили к тюрьме. Он проведет 25 месяцев за решеткой за подделку сертификатов о вакцинации.

42-летний мужчина был задержан в ноябре во время передачи клиенту фальшивых справок. Как оказалось, ранее судимый приобрел у приятеля самодельные печати врача и медучреждения, а также бланки, пишет "ТСН".

Сертификаты о вакцинации штамповал прямо у себя в гараже. Клиентов искал в Интернете. За фальшивку брал тысячу двести гривен.

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За использование поддельных документов о вакцинации теперь будут штрафовать от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до двух лет.

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За внесение ложных сведений о проведении вакцинации медики будут получать штраф в размере от 34 тысяч гривен до 68 тысяч гривен или получить наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

За изготовление с целью сбыта документов о проведении вакцинации – штраф в размере от 85 тысяч гривен до 170 тысяч гривен или лишение свободы сроком до 3 лет.

Ранее во Львове суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. грн за то, что во время карантина он был на улице без паспорта.

"В судебном заседании лицо, привлекаемое к административной ответственности свою вину в совершенном не признало. Сообщил суду, что получил консультацию в телефонном режиме о том, что документы ему не нужны, следовательно и не носил их. Производство по делу просил закрыть в связи в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения", - сказано в судебном постановлении.

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