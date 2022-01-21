"Пик волны COVID-19 продлится несколько недель": медик дала пессимистический прогноз

Медик дала пессимистический прогноз по поводу Омикрона / УНИАН

В Министерстве здравоохранения (МОЗ) уже заявили о начале новой вспышки коронавируса по всей стране. Как спрогнозировала известный врач-пульмонолог Светлана Гук, ее пик, вызванный штаммом Омикрон, продлится не меньше нескольких недель, сообщает ТСН.

"Сам пик ожидается продолжительностью несколько недель. Конечно, надеемся, что эта волна будет последней. Жизнь покажет", ‒ сказала медик.

В ответ на вопрос, можно ли вообще остановить омикронную волну коронавируса какими-либо мерами, Гук ответила четко отрицательно.

"Она придет. У нас нет шансов стать исключением из мирового опыта. Учитывая опыт других стран, мы можем многое прогнозировать. Поэтому повышение заболеваемости мы уже видим. Мы уже на этой волне", ‒ говорит пульмонолог.

Кроме того, считает Гук, вакцинация от коронавируса оказалась неэффективна ‒ в том смысле, что не смогла повлиять на распространение COVID-19.

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"Вакцинация не защищает ни от какого штамма. Она оказалась неэффективна в эпидемиологическом смысле, то есть не может повлиять на распространение инфекции. Она лишь снижает риски заболеть тяжело в ближайшие три месяца после окончания курса по двум вакцинам. Вакцинированные люди (любым количеством доз) болеют любым штаммом, но при некоторых обстоятельствах болеют легче", ‒ подытожила она.

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Напомним, в Украине был зафиксирован резкий рост больных коронавирусом. Впервые за время новогодних и рождественских праздников в этом году число новых выявленных больных за сутки превысило 10 тысяч человек.

По состоянию на утро пятницы, 21 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 20 156 жителей страны (сутками ранее было 18 479). В том числе заболели 2464 ребенка и 429 медработников.