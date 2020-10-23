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Письмо об увольнении учителей истории является подделкой - МОН

23 октября 2020, 16:20

Теперь Минобразования планирует обращаться к правоохранителям и искать авторов фейкового письма.

Учитель и школьники
Письмо МОН о массовом увольнении учителей - фейк / 112.ua

Письмо Министерства образования и науки Украины №179 – 2105 от 12.10.2020, в котором учителям якобы запрещали называть события 1941-1945 годов "Великой отечественной войной", является подделкой.

Об этом сообщается в ответе Минобразования на информационный запрос Главреда.

"МОН не готовило и не направляло этого письма руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных госадминистраций и руководителям учреждений общего среднего образования. Письмо содержит поддельные номер регистрации и подпись заместителя Министра. На дату якобы регистрации фейкового письма заместитель Министра Любомира Мандзий находилась на больничном и в соответствии с законодательством не подписывала никаких документов. Исполнитель письма не работает в МОН с 27 июля 2020 года. Кроме того, письмо также содержит грамматические, лексические и стилистические ошибки", - сообщили в пресс-службе Минобразования.

Также в МОН рассказали, что ведомство планирует обратиться в правоохранительные органы насчет поиска авторов фейкового письма, которые дискредитируют работу органа государственной власти.

Скриншот
В МОН письмо об увольнениях учителей назвали фейком / Скриншот

Копию письма Минобразования №179 – 2105 от 12.10.2020 г., адресованного руководителям областных и районных департаментов образования, с подписью замминистра Любомиры Мандзий на своей странице в Фейсбуке ранее разместил экс-нардеп Партии Регионов Алексей Журавко.

Фрагмент письма МОН со страницы экс-нардепа Алексея Журавко / Facebook.com

В документе утверждалось, что преподавание истории, в частности, интегрированного курса для непрофильных 10 и 11 классов "История. Украина и мир", должно осуществляться со строгим соблюдением "Методических рекомендаций о преподавании учебных предметов в учреждениях общего среднего образования в 2020/2021 учебном году" от 11.08.2020 № 1/9-430, разработанных в части преподавания истории с учетом положений Концепции преподавания истории в школе Украинского института национальной памяти [касающейся положений так называемого закона о декоммунизации].

Читайте такжеПропаганда РФ запустила фейк об украинском военном, "выехавшем в толпу" на протестах в СШАВ связи с этим, согласно документу со страницы Журавко, министерство образования и науки Украины якобы рекомендовало до конца октября провести педагогические совещания в учреждениях общего среднего образования по вопросам соблюдения Методических рекомендаций в области преподавания истории и в случае систематического их несоблюдения употреблять по отношению к педагогам меры дисциплинарного и административного воздействия вплоть до увольнения или информирования правоохранительных органов о нарушении законодательства.

Вышеупомянутое письмо активно тиражировали росСМИ.

Напомним, ранее в России выпустили фейк об ООН и водоснабжении Крыма.

Минобразования МОН Алексей Журавко новости Украины Любомира Мандзий
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