План завершения войны в Украине: дипломат назвал цель Бразилии и КНР

Ключевое:
- Шамшур оценил инициативу Бразилии и КНР
- Что может войти в Формулу мира
Посол Украины в США (2006-2010) и во Франции (2014-2020) Олег Шамшур прокомментировал заявление главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что Украина могла бы имплементировать китайско-бразильскую или африканскую инициативу в Формулу мира Киева.
В интервью Главреду он согласился с мнением о том, что предложения от КНР, Бразилии и Африки не соответствуют Уставу ООН.
"Разделяю ваше удивление. Здесь можно лишь теряться в догадках", — подчеркнул в комментарии украинский дипломат.
Вместе с тем он указал на то, что пока непонятно, каким конкретно образом можно реализовать такое предложение.
"Вспоминается пример из детства о симбиозе ежа с каким-то другим животным. Вообще непонятно, как это можно сделать. А вот цель формулы, которую предлагают Китай и Бразилия - вполне понятна. Формула из сферы российских интересов", — добавил Шамшур.
Кто такой Олег Шамшур?
Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции.
В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор РФ игнорирует реальную дипломатию и украинскую Формулу мира, чтобы закончить войну справедливо на основе устава ООН. Однако, если будет реализован План победы Украины, РФ не сможет продолжать воевать и будет вынуждена согласиться на мир.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что первый пункт плана победы – приглашение Украины в НАТО. Если будет принято такое решение, глава Кремля Владимир Путин потерпит геополитическое поражение.
Как сообщал Главред, План победы, инициированный президентом Владимиром Зеленским, будет представлен обществу. Однако опубликуют его не в полностью, поскольку ряд деталей данного документа является пока закрытым.
Смотрите видео - интервью Олега Шамшура Главреду:
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