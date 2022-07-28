Планы РФ по Змеиному обречены на провал: ВСУ с HIMARS, Богдана и Harpoon отобьют все атаки – эксперт

Войска России не смогут высадить десант на Змеином - Селезнев / Коллаж Telegram-канал журналиста Романа Бочкала

Россия хотела бы захватить остров Змеиный, однако пока у ВСУ есть дальнобойная артиллерия, среди которой ракетные системы HIMARS, отечественная гаубица Богдана и ракеты Harpoon, он будет оставаться под контролем Украины. Оккупанты очень хотели бы захватить остров, чтобы взять под контроль северо-западную часть Черного моря, однако у них нет возможности ни высадить там десант, ни закрепиться на позициях. Об этом заявил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что дальнобойная артиллерия украинской армии не позволит войскам России захватить остров Змеиный.

Читайте такжеУкраину ждет победа над Россией и освобождение Херсона с Донбассом и Крымом – военный эксперт"Пока у украинской армии есть на вооружении РСЗО класса HIMARS, есть прекрасная, практически в единственном экземпляре САУ Богдана, отличная система калибра 155 мм, а также в наличии не менее прекрасные Гарпуны, украинский остров Змеиный будет под контролем Украины", - отметил Селезнев.

Как объяснил эксперт, россияне не могут ни высадить десант, ни закрепиться на острове с последующим удержанием позиций. Россия очень хотела бы захватить Змеиный, поскольку оккупация острова обеспечивает контроль над северо-западной частью Черного моря.

"Они не смогут технически выполнить задачу по высадке десанта, по его закреплению и удержанию на острове Змеиный. Нет таких технических возможностей. Они бы очень хотели это сделать, потому что тот, кто контролирует Змеиный, тот, соответственно, контролирует северо-западную часть Черного моря", - подчеркнул Владислав Селезнев.

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Армия Украины выбила войска РФ с острова Змеиный

В Оперативном командовании Юг 30 июня заявили, что войска России вынужденно покинули остров Змеиный после неоднократных ударов по их позициям со стороны армии Украины. Враг решил спешно эвакуироваться на двух скоростных катерах.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил информацию ОК Юг и опубликовал кадры ударов украинских войск по российским оккупантам на острове Змеиный.

В России спустя некоторое время подтвердили, что ВС РФ вышли из Змеиного. Примечательно, в российском Минобороны назвали такой шаг "жестом доброй воли".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия, вероятно, уважает исключительно язык силы. По словам чиновника, чтобы Москва и в дальнейшем все чаще показывала "добрую волю", нужно "систематически ее бить".

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