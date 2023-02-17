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Планы России к 24 февраля: экс-командир Айдара назвал город, который "хотят" взять оккупанты

17 февраля 2023, 05:15
Последним крупным городом, захваченным врагом РФ, был Лисичанск – после этого их выбили из Херсона и большей части Харьковской области, напомнил Евгений Дикий.
ВСУ, войска РФ
Войска РФ хотят оккупировать Бахмут, но ВСУ героически держат оборону / Коллаж Минобороны РФ, 36-я ОМБП

Оккупационная армия России к 24 февраля будет пытаться захватить как минимум Бахмут, чтобы показать якобы "достижения" после своего отхода из правобережья Херсонской области и большей части Харьковщины. Последним крупным городом, оккупированным противником, был Лисичанск. С июля россияне не захватывали крупных украинских городов. Об этом заявил политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий

В интервью Главреду он рассказал о том, что к годовщине полномасштабного нападения на Украину российская армия оккупантов попытается захватить как минимум Бахмут. Взятие города захватчики планируют показать как "достижение".

"Я думаю, план минимум для них – Бахмут. Россиянам очень хочется его взять, потому что это будет первый крупный город (в Соледаре, при всем к нему уважении, население до войны составляло 13 тысяч, то есть это все-таки городок), взятый русскими после Лисичанска. Лисичанск они взяли на первой неделе июля, и уже более полугода ничего большого не брали. Поэтому им очень важно показать своему электорату, что "не все так однозначно". Скажут, что, мол, они отступили немного на Харьковщине (но ничего, что это половина Харьковской области), немного на Херсонщине (и это тоже вся правобережная Херсонщина, включая областной центр), но зато Бахмут взяли. Соответственно, это что-то вроде маятника: то мы, то они, война как война. Россиянам очень надо это показать", - объяснил Дикий.

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Впрочем, он призвал не относиться слишком серьезно к стремлению Москвы привязывать все к датам. Было множество разных дат и от оккупантов ждали каких-то агрессивных действий, но прогнозы не сбывались.

"А вообще я бы не переоценивал любовь россиян к датам. Почему-то у нас является общепризнанным тезис о том, что они очень любят исторические даты, и поэтому к годовщине обязательно что-то будет. Насколько я помню, сколько было разных исторических дат в течение прошлого года, когда от них чего-то ждали. Но единственная явная привязка к дате была тогда, когда россияне пытались испортить нам новогоднюю ночь. При том, что каждый раз прогнозы не сбывались, после этого все равно начиналась новая волна разговоров о том, что россияне так любят даты. Но не настолько они их любят, чтобы быть столь предсказуемыми", - подчеркнул Евгений Дикий.

Наступление России

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что у оккупационной армии России нет ресурсов для того, чтобы пойти на широкомасштабное наступление.

Враг будет атаковать в Донецкой и Луганской областях, чтобы попытаться достичь там тактических успехов.

Журналисты The New York Times выпустили статью с возможными последующими сценариями войны. В материале говорилось, что враг собирает десятки тысяч солдат, чтобы окружить ВСУ на Донбассе. Для отвлечения внимания сил обороны Украины войска РФ могут отрыть второй фронт в Донецкой и Луганской областях.

В Институте изучения войны считают, что у оккупантов России проблемы с наступлением на Донбассе из-за недостаточной подготовки войск. Большинство кадров – мобилизованные лица. В качестве примера неудач оккупантов они привели разгром морпехов 155-й бригады под Угледаром.

Смотрите полную версию интервью бывшего командира Айдара Евгения Дикого Главреду

Война России против Украины:

Бахмут войска России война России и Украины Евгений Дикий
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