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"Платить не буду": суд отправил Балашова в СИЗО с залогом почти в 10 миллионов гривен

17 сентября 2021, 14:10
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Политик Геннадий Балашов, которого обвиняют в неуплате налогов, будет находиться под стражей до 11 октября.

Балашов
Балашов все обвинения следствия отвергает / facebook.com/balashov.gennadiy

Украинский политический деятель, лидер партии 5.10 Геннадий Балашов арестован Печерским районным судом города Киева до 11 октября. Политику, которого обвиняют в неуплате налогов с доходов физических лиц и военного сбора при операциях с недвижимостью, также избрана альтернативная мера пресечения в виде залога на сумму в 9,64 миллиона гривен. Однако уплачивать ее он не собирается.

Как рассказал Балашов на своей странице в социальной сети Facebook, в четверг, 16 сентября, Печерский райсуд города Киева избрал ему меру пресечения, после чего политика увезли в следственный изолятор. Там он будет находиться до 11 октября. Суд установил альтернативную меру пресечения в виде залога в размере почти 10 миллионов гривен, но Балашов отказался платить деньги.

"Еду в тюрьму, ждем конвой. Прокуроры сами не ожидали. Сколько дали судье Вовку коммерческая тайна. Завтра кто хочет приходите в офис, можете записать свое мнение. Пострадаем за Гражданские права, платить не буду", - подчеркнул Балашов.

Дело Геннадия Балашова

Государственная фискальная служба 1 сентября объявила об аресте недвижимости народного депутата Украины III созыва, лидера партии 5.10 Геннадия Балашова на сумму в 200 миллионов гривен.

Ему инкриминируют уклонение от уплаты налога с доходов физических лиц и военного сбора в размере более 9,6 миллионов гривен. Речь идет о продаже недвижимости по заниженной стоимости. Всего арестовали 18 недвижимых объектов в Киеве, которые находятся в собственности Балашова. Их ориентировочная цена составляет 200 млн грн.

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Что говорит Балашов

По словам политика, уголовное дело – "заказное". В 2018 году он продавал квартиру при помощи нотариуса, и тогда сделка была утверждена Госкомимущества.

"Нотариус оформил сделку после уплаты всех налогов. У налоговой претензий нет. Но заказали дело, и продажа квартиры стала преступлением с целью уклонения от налогов", - сказал Балашов.

Кроме того, бывший парламентарий полагает, что некие "соучастники форума больших должников" были заинтересованы в открытии против него уголовного дела, о чем говорилось в описании к одному из его видео на YouTube.

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новости Украины Геннадий Балашов
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