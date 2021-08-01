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Платная парковка во дворах: в Киевтранспарксервисе объяснили, к чему готовиться

1 августа 2021, 13:53
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Евгений Псел оценил вероятность организации платных стоянок на придомовых территориях.

парковка
В Киеве могут ввести плату за парковку во дворах / Фото КГГА

Заместитель директора коммунального предприятия Киевтранспарксервис Евгений Псел прокомментировал появившуюся информацию о том, что в Киеве могут ввести плату за парковку во дворах жилых домов.

Если столичные власти примут соответствующее решение об организации платных стоянок на придомовых территориях, то это будет происходить исключительно на коммунальной земле, подчеркнул он в эфире Громадського.

Чиновник уточнил, что Киевтранспарксервис подотчетен и подконтролен Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА, однако пока никакой информации по обустройству парковок во дворах не поступало.

"Никаких платных парковок на придомовых территориях предприятие не обустраивает", — подчеркнул Псел.

Отметим, что ранее советник заместителя председателя КГГА Виталий Селик заявлял, что в Киеве рано или поздно всем владельцам автомобилей придется платить за стоянку во дворе.

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"Купив автомобиль, вы должны быть готовы к тому, что за парковку придется платить. Покупка не означает, что вы автоматически получаете право на бесплатное пользование участком территории площадью в 10 квадратных метров", — считает Селик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 июля в Киеве вступили в силу новые тарифы на парковку автомобилей в центре города и примыкающим к нему районах.

новости Киева парковки КГГА
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