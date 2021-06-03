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Платные дороги в Украине будут иметь бесплатную альтернативу – Тимошенко

3 июня 2021, 11:38

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже ведется работа по двум проектам концессионных дорог.

К.Тимошенко
Кирилл Тимошенко

Об этом сообщил замглавы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко в интервью для Интерфакс-Украина.

Он отметил, что первыми двумя платными дорогами станут трассы Краковец - Броды - Ровно и Стрый - Мукачево. На данном этапе специалисты подготавливают документацию и проводят работу с инвесторами.

При этом Кирилл Тимошенко подчеркнул, что платные дороги должны иметь бесплатную альтернативу.

"Участок трассы от Краковца до Дубно, по которой пролегает путь из Киева во Львов, неплохой, но однополосный. Именно поэтому инвесторы заинтересованы, чтобы там построить участок платной дороги", - сказал замглавы ОП.

Он добавил, что при планировании концессионных дорог подходы к выбору объектов очень точечные – "чтобы было понятно, почему люди будут ехать по концессионной дороге".

Тимошенко также напомнил, что в приоритете "Большой стройки" Владимира Зеленского – восстановить все общегосударственные дороги за два года.

"Наша задача – за 2 года доделать все общенациональные трассы. В прошлом году было обновлено 4,5 тыс. км. дорог "Укравтодора", в этом году будет столько же", - заявил он.

По словам Тимошенко, большинство объектов "Большой стройки" находятся в активной фазе реализации.

Напомним, ранее Тимошенко заявил, что Укравтодор планирует до конца 2023 года обновить всю сеть трасс между городами, которая составляет около 20 тыс. км.

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