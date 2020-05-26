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Бывшие послы США пригрозили Украине последствиями после пленок Деркача

26 мая 2020, 21:06

Дипломаты призвали голословными обвинениями не отталкивать страны друг от друга.

Украина, США
/ УНИАН

Бывшие послы США в Украине высказали общее мнение, что некоторые политики хотят втянуть Киев во внутренние дела Вашингтона и это может иметь в будущем негативные последствия. Заявление связано с так называемыми пленками, обнародованными нардепом Андреем Деркачем, на которых записаны разговоры между экс-президентом Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

"Мы разочарованы усилиями по внедрению Украины во внутреннюю политику Америки по мере приближения президентских выборов в США в 2020 году. Эти усилия продвигают ложный и ядовитый нарратив, чтобы ослабить отношения между Соединенными Штатами и Украиной, и сеять раскол внутри наших двух стран. Мы решительно осуждаем эти усилия по разделению наших двух стран и призываем должностных лиц обеих стран избегать шагов, которые только подорвут двусторонние отношения, и оттолкнут наши страны друг от друга", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте Атлантического совета.

По словам дипломатов, успех Украины в реформировании всех сфер экономики, а также в построении независимого, стабильного, демократического государства - это лучший аргумент для взаимовыгодного сотрудничества с США. Они подчеркнули, что Вашингтон охотно сотрудничает со стабильной и безопасной Европой, поэтому украинской власти есть к чему стремиться.

Читайте такжеЭксперт назвал настоящую цель "пленок Деркача"Заявление подписали бывшие послы США в Украине Роман Попадюк, Стивен Пайфер, Карлос Паскуаль, Джон Хербст, Уильям Тейлор, Джон Теффт и Мари Йованович.

Дипломаты считают, что подобные заявления способствуют распространению "ложного и вредоносного нарратива", которого нет в реальности и который ведет к "ослаблению отношений между США и Украиной, а также расколу между двумя странами". 

Напомним, 19 мая внефракционный парламентарий Андрей Деркач в ходе своей пресс-конференции обнародовал аудиозаписи, на которых люди, чьи голоса похожи на голоса пятого президента Петра Порошенко, бывшего вице-премьера США Джо Байдена и экс-главы Госдепа Джона Керри, обсуждают внутриполитические вопросы Украины. Из этих разговоров следует, что американские политики вмешивались в дела Украины и просили Порошенко уволить генпрокурора Шокина.

Также в разговорах с пятым украинским президентом Байден просил национализировать ПриватБанк, назначать людей в правительство и вносить изменения в украинское законодательство.

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