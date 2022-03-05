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Пленные российские офицеры заявили, что ВСУ воюют как звери

5 марта 2022, 20:19

Пленные РФ считают, что Путин отправил их на смерть.

Пленные РФ участвовали в пресс-конференции / Интерфакс

Украинские военнослужащие оказывают большое сопротивление и воюют как звери. Об этом заявил пленный российский офицер, лейтенант танковых войск РФ Максим Гришенков на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в субботу, 5 марта.

"Мы шли в сторону Сум. Дальнейшей задачей было дойти до Киева как можно быстрее. Задача – разбивать все, что видим из военной техники или военных людей, не относящихся к нашим войскам. Но наша колонна попала в засаду и была полностью разбита местными, которые воюют как звери из всех орудий. Они не отдают ни сантиметра своей земли. Командование нас просто кинуло. Поддержки не было", - сказал Гришенков.

Еще один пленный офицер танковых войск РФ Дмитрий Колоярцев отметил, что Украина обладает современным оружием.

"После того, как прошли Сумы и Прилуки моя колонная попала под обстрел украинских сил. Вся колонна сгорела. У вас современное оружие. Нас бомбили отовсюду – с воздуха и с земли. Байрактары, РПГ, пулеметы. Было страшно. Я добровольно со своим экипажем сдался в плен", - добавил он.

Военнослужащий проходивший контрактную службу в Московской области Андрей Чуватаревский заявил, что россияне столкнулись в Украине с большим сопротивлением.

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"Мы столкнулись с достаточно большим сопротивлением. Я никогда такого не встречал. Я хочу попросить, чтобы сюда никого не отправляли и просто выводили войска отсюда", - сказал он.

По словам пленного военнослужащего Дмитрия Гагарина, глава РФ Владимир Путин отправил российских военных на смерть.

"Здесь гибнут российские срочники, ваши дети. Гибнут мои товарищи. Они просто умирают, потому что их обманывают. Обманывает их Путин, отправляя их на смерть. Их никто не похоронит, просто их родителям в российских военкоматах скажут, что они на учениях или пришлют уведомление о пропаже без вести, но это ложь. Наши молодые пацаны здесь остаются из-за того, что наш же президент не хочет, чтобы мы донесли до своей страны, что здесь происходит. Тела наших погибших Россия не забирает", - добавил Гагарин.

Напомним, в Одесской области ожидается высадка морского десанта российских оккупантов. Власти региона призывают рыбаков и владельцев плавсредств не передвигаться у берегов Одесчины, чтобы не подвергать себя опасности попасть под возможный огонь и минные заграждения.

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