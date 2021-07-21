Плевать на санкции: литовцы вместе с Медведчуком завезли немецкие фильтры в Крым – Схемы

Виктор Медведчук / Reuters

В обход санкций в оккупированный Россией Крым поставили фильтрационное оборудование немецкой фирмы Inge GmbH, а посредником выступила литовская компания, связанная с попавшим под санкции нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Один из подрядчиков строительства двух электростанций на полуострове компания Воронеж-Аква в 2018 году импортировала немецкие фильтры Inge GmbH из Литвы при посредничестве компании Run Engineering, зарегистрированной в Каунасе, говорится в расследовании Схем.

Отмечается, что после подозрительной сделки у компании Run Engineering отобрали лицензию из-за вероятности экспорта товаров двойного назначения в оккупированный Крым.

В свою очередь владелец немецкой компании фирма DuPont открестилась от использования продукции, закупленной Run Engineering, в другом месте.

Поставки фильтров в Крым в обход санкций: след Медведчука

Кроме того, подчеркивается, что собственница Run Engineering Марина Кармышева тесно связана с российской компанией Роснефть. А через ряд фирм и с украинским народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Она имеет отношение к группе инвесткомпаний Регион, где и началась ее карьера.

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В свою очередь Регион относится к нардепу Медведчука. Также кипрская компания Кармышевой Nestan LTD владеет дочерней компанией, которая по данным российской границы, торговала с Новошахтинского завода нефтепродуктов. Именно этим заводом до недавнего времени владела жена Медвечука — Оксана Марченко.

Санкции против Виктора Медведчука

19 февраля СНБО наложил санкции на бизнес и имущество Медведчука, в частности, самолеты, которые бывали в России. В апреле Офис генпрокурора и Служба безопасности сообщили, что на другую яхту Виктора Медведчука Романс-1 наложен арест, потому что она заходила в порты временно оккупированного Россией Крыма. Именно между этими двумя событиями супер-яхта Royal Romance была переоформлена и сейчас формально не имеет связи с семьей Медведчука.

Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Проминь".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.

Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.