УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Плевать на санкции: литовцы вместе с Медведчуком завезли немецкие фильтры в Крым – Схемы

21 июля 2021, 08:58
Прослушать новость
Остановить

Подрядчик импортировал немецкие фильтры Inge GmbH из Литвы при посредничестве компании Run Engineering.

Медведчук
Виктор Медведчук / Reuters

В обход санкций в оккупированный Россией Крым поставили фильтрационное оборудование немецкой фирмы Inge GmbH, а посредником выступила литовская компания, связанная с попавшим под санкции нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Один из подрядчиков строительства двух электростанций на полуострове компания Воронеж-Аква в 2018 году импортировала немецкие фильтры Inge GmbH из Литвы при посредничестве компании Run Engineering, зарегистрированной в Каунасе, говорится в расследовании Схем.

Отмечается, что после подозрительной сделки у компании Run Engineering отобрали лицензию из-за вероятности экспорта товаров двойного назначения в оккупированный Крым.

В свою очередь владелец немецкой компании фирма DuPont открестилась от использования продукции, закупленной Run Engineering, в другом месте.

Поставки фильтров в Крым в обход санкций: след Медведчука

Кроме того, подчеркивается, что собственница Run Engineering Марина Кармышева тесно связана с российской компанией Роснефть. А через ряд фирм и с украинским народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Она имеет отношение к группе инвесткомпаний Регион, где и началась ее карьера.

Реклама

В свою очередь Регион относится к нардепу Медведчука. Также кипрская компания Кармышевой Nestan LTD владеет дочерней компанией, которая по данным российской границы, торговала с Новошахтинского завода нефтепродуктов. Именно этим заводом до недавнего времени владела жена Медвечука — Оксана Марченко.

Санкции против Виктора Медведчука

19 февраля СНБО наложил санкции на бизнес и имущество Медведчука, в частности, самолеты, которые бывали в России. В апреле Офис генпрокурора и Служба безопасности сообщили, что на другую яхту Виктора Медведчука Романс-1 наложен арест, потому что она заходила в порты временно оккупированного Россией Крыма. Именно между этими двумя событиями супер-яхта Royal Romance была переоформлена и сейчас формально не имеет связи с семьей Медведчука.

Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Проминь".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.

Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.

санкции Виктор Медведчук новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Плевать на санкции: литовцы вместе с Медведчуком завезли немецкие фильтры в Крым – Схемы». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на август 2021 для всех знаков Зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессияГороскоп на август 2021 для всех знаков Зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессия Встреча Байдена и Меркель: печальный итог для УкраиныВстреча Байдена и Меркель: печальный итог для Украины На Украину надвигается опасный шторм и ураганНа Украину надвигается опасный шторм и ураган Казанская Летняя 2021: душевные поздравления и открыткиКазанская Летняя 2021: душевные поздравления и открытки Большая война с РФ и "формула Штайнмайера": эксперт назвал сценарий уступок Зеленского по ДонбассуБольшая война с РФ и "формула Штайнмайера": эксперт назвал сценарий уступок Зеленского по Донбассу

Последние новости

09:10

В моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озера

09:00

Сыр в мышеловке: чем могут обернуться "интрижки" власти с Китаем

08:58

Плевать на санкции: литовцы вместе с Медведчуком завезли немецкие фильтры в Крым – Схемы Видео

08:29

Коронавирус в Украине 21 июля: за сутки выявили 655 случаев заражения Видео

08:16

США оставляют за собой право на санкции: Reuters раскрыло детали сделки по Северному потоку-2

Реклама
08:08

День ангела в августе 2021: кого поздравить и как назвать ребенка

08:04

Кислотные дожди: эксперт предупредила об опасности после аварии на Ривнеазоте Видео

07:21

В Украину нагрянуло резкое похолодание: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня Видео

07:10

Резкое условие Украины по ПДЧ и СП-2: дипломат объяснил, почему у Байдена тянут с визитом Зеленского Видео

07:08

Торговля воздухом: что стоит за идеей "разворота на Восток" мнение

06:38

Может увернуться от вакцин: в ВОЗ предупредили об угрозе появления нового опасного штамма COVID-19

06:35

"Тело набирается энергии": Tayanna топлес показала грудь прямо посреди улицы

06:01

Казанская Летняя 2021: душевные поздравления и открытки

05:28

Решение по Северному потоку-2 и помощь Украине: СМИ назвали дату сделки США и Германии Видео

05:16

Гороскоп на неделю всех знаков Зодиака: когда грозят ДТП и травмы, а в какой день ждать приятностей Видео

05:05

Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака: конфликты или повышение на работе - кому ожидать

04:23

Путин зол на Зеленского: в ФРГ назвали причину переноса встречи президентов Украины и РФ Видео

04:06

Праздники Казанской иконы Божией Матери: когда и что отмечает Украина

03:06

Диетолог перечислил лучшие натуральные заменители-напитков энергетиков Видео

02:28

"Три залпа Defender и ЧФ РФ исчезнет": эксперт объяснил, зачем России ракеты Циркон Видео

Реклама
02:20

Slavia разделась и показала во всей красе, чего лишился Дзидьо

01:47

Офтальмолог рассказал, как связаны использование смартфонов и иммунитет

01:14

Новый мега-дворец: под Москвой у резиденции Путина развернули масштабную секретную стройку Видео

00:51

Эксперт объяснил, сработает ли в Украине обязательная вакцинация от COVID-19

20 июля, вторник
23:51

В августе Украину ждет резкое похолодание и новая аномалия - синоптик Видео

23:01

Гороскоп по дате рождения: как стареют представители разных знаков Зодиака Видео

23:00

"А где бикини": норвежских гандболисток оштрафовали за выход на игру в шортах,а не в купальниках

22:31

Ливень в Киеве: переходы опять подтоплены Видео

22:25

Взрыв на химзаводе под Ровно: что известно о выбросе ядовитого газа Видео

22:19

Умнее и психологически стабильнее: ученые узнали, в каких районах лучше всего жить детям Видео

21:41

Названо количество украинцев в Польше и Чехии

21:40

Первая леди США Джилл Байден покорила новым образом Фото

21:34

Россия – сторона конфликта на Донбассе: у Кравчука заявили о скандале в ТКГ из-за заявления ОБСЕ Видео

21:18

На Украину надвигается опасный шторм и ураган Видео

20:54

Украинских пользователей Android и iOS атакует опасная угроза

20:49

Впервые в истории: украинцу сообщили о подозрении в пиратстве

20:42

"Отрубил жене голову": соседи рассказали о мужчине, который зверски убил жену и дочь в Луцке Видео

20:40

Сделка США с Германией и СП-2: Запад ударит по Газпрому, если Россия нападет на Украину – Bloomberg Видео

20:16

Магнитная буря 21 июля 2021 года: как помочь сосудам Видео

20:09

В Раде появилось крупнейшее межфракционное объединение

Реклама
19:48

Финалистка Холостяка поразила красотой в сексуальном купальнике

19:31

Приметы на 21 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

19:24

Сергея Соседова срочно прооперировали в Беларуси

19:20

Схемы на Укрзализныце и деньги ЕБРР: к подтасовкам с тендерами может быть причастен Магалецкий – СМИ

18:48

Непогода уже на Одесчине: регион засыпало градом Видео

18:46

Вступление в НАТО и ЕС – свободное право Украины: в Кремле неожиданно приняли курс Киева на Запад Видео

18:30

"Закрывайте срочно окна": под Ровно произошел мощный взрыв на химзаводе Видео

18:17

Одессит уморил голодом собственного сына и заявил, что это "духовное лечение"

18:12

В Украине назвали три самых опасных эпицентра заболеваемости коронавирусом Видео

17:54

Казанская Летняя 2021: дата, история праздника и молитва Божьей Матери

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять