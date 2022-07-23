Победа Украины в войне с РФ: экс-глава МИД назвал два ключевых условия

Владимир Огрызко / Главред

Нет сомнений в том, что война с Россией завершится победой Украины, заявил дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Как подчеркнул он во время чата в Главреде, отвечая на один из вопросов читателей, итог войны будет зависеть от двух факторов.

Основным является то, как быстро Украина получит необходимое оружие (ведь ожидаются весьма позитивные сигналы уже в ближайшее время), уверен бывший глава МИД Украины.

Еще одним определяющим фактором собеседник назвал то, насколько мощными будут санкции против России, иными словами, сможем ли мы и коллективный Запад поставить экономику РФ на колени.

"Комбинация этих двух факторов даст ответ на вопрос о том, как быстро закончится война. И на поле боя, и в экономике Россия постепенно, но неустанно шагает к катастрофе и краху. Поэтому вопрос только в том, когда появятся эти два элемента, чтобы катастрофа наконец случилась", - добавил Огрызко.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 39 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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