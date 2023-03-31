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Под Бахмутом ликвидировали "вагнеровца"-коллаборанта из Крыма, его отец - яростный поклонник Путина

31 марта 2023, 09:32
Наемника ЧВК Вагнера Андрея Тюнина, ликвидированного вероятно 9 марта, похоронят в день его рождения 31 марта.
Андрей Тюнин
"Вагнеровец" Андрей Тюнин ликвидирован под Бахмутом / Фото росСМИ

Под Бахмутом в Донецкой области ликвидирован коллаборант из временно оккупированного Крыма Андрей Тюнин. Он был наемником российской частной военной компании Вагнер.

Смерть предателя подтвердил в соцсетях его брат, также о ней написала севастопольская пресса, сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Тюнин (позывной "Камчатка") был командиром разведки в рядах "Вагнера". Он добровольно заключил шестимесячный контракт с ЧВК.

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"Совсем недавно ему на три месяца продлили контракт. И вот сообщили, что буквально неделю назад в Артемовске (так оккупанты называют Бахмут, – ред.) он погиб. Деталями не владею. Знаю, что у него три награды: крест "ДНР", медаль "за отвагу" и медаль "Вагнера". Ему было 42 года", – рассказал отец захватчика Владимир Тюнин.

Андрей Тюнин
Андрей Тюнин / Фото росСМИ

25 марта смерть Тюнина-младшего подтвердил его брат Александр, которого называют севастопольским спортсменом и тренером по смешанным единоборствам.

Под Бахмутом ликвидировали 'вагнеровца'-коллаборанта из Крыма, его отец - яростный поклонник Путина

Похороны "вагнеровца" Андрея Тюнина, ликвидированного вероятно 9 марта, назначили в церкви Архангела Михаила (оккупированный Севастополь) в день его рождения 31 марта.

Отметим, что отец ликвидированного оккупанта Владимир Тюнин – яростный сторонник РФ, так называемый глава севастопольской организации русской общины "Соболь". Ранее он создал "русский культурный центр Таврии", открыл телестудию "Русский Севастополь", был мелким депутатом, автором и режиссером многих пропагандистских телепроектов.

Как сообщал Главред, в России бывший заключенный и наемник ЧВК Вагнера вернулся в родную деревню и убил пенсионерку. За него лично вступился глава ЧВК Евгений Пригожин и попытался его оправдать.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

Другие новости:

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