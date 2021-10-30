Под Киевом подросток упал с моста на фуру: мать не верит в версию копов о самоубийстве

Подросток бросился с моста на грузовик / Facebook/pol.kyivregion

В Белой Церкви Киевской области в ночь на субботу, 30 октября, несовершеннолетний парень совершил самоубийство.

Он прыгнул с моста на проезжающий мимо грузовик и разбился, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

О ЧП сообщил водитель грузовика, который ехал в направлении Одессы. Он рассказал, что около 2 часов ночи с моста на лобовое стекло автомобиля MAN спрыгнул неизвестный мужчина.

Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что это несовершеннолетний житель города Узин.

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Следователи выяснили, что 16-летний парень накануне поссорился в телефонном разговоре со своим отчимом из-за бытовых неурядиц.

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Потом он позвонил матери и сообщил, что домой больше не вернется.

/ Facebook/pol.kyivregion

Правоохранители выясняют все обстоятельства этого трагического случая.

/ Facebook/pol.kyivregion

Добавим, что в комментариях под сообщеним полиции в Сети мать погибшего Оксана Платонова высказала сомнение в официальной версии гибели подростка.

Она заявила, что ее сын исчез около 23 часов и она не может объяснить, как он оказался в районе Одесской трассы.

"Мы его искали с 23 часов вечера, когда он не появился дома. Почему он оказался над Одесской трассой, не могу объяснить", - написала Платонова.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в учебном центре Десна в Черниговской области произошло самоубийство - военный срочной службы застрелился, когда находился на посту.

Инцидент произошел около 4 часов ночи. Военному было 23 года, а до дембеля ему оставался месяц.