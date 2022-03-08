Под Николаевом российские оккупанты расстреляли микроавтобус с персоналом детского дома

Обстрел людей / Преступности.Нет

8 марта в Николаевской области российские военные расстреляли микроавтобус с персоналом детского дома семейного типа,

Как сообщает местное издание Преступности.НЕТ, есть жертвы.

Это произошло днем на кировоградской трассе Н-14, в 25-ти километрах от въезда в николаевский микрорайон Терновка.

В Mercedes-Benz Sprinter ехал персонал для смены коллег в детском доме семейного типа в одном из сел. Персонал меняется каждые пять дней. Автомобиль был обозначен символом Красного Креста.

На трассе микроавтобус встретила российская военная техника с отметкой Z. Оккупанты открыли огонь по микроавтобусу.

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Три воспитательницы детдома погибли на месте. Микроавтобус под обстрелом загорелся.

Еще два человека получили осколочные ранения. Они и еще несколько человек пешком добрались к ближайшему блокпосту украинской армии.

Там им оказали первую медицинскую помощь, а через время эвакуировали в более безопасное место.

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Война в Украину 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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