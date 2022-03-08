Под Николаевом российские оккупанты расстреляли микроавтобус с персоналом детского дома

В Mercedes-Benz Sprinter ехал персонал для смены коллег в детском доме семейного типа в одном из сел.
8 марта в Николаевской области российские военные расстреляли микроавтобус с персоналом детского дома семейного типа,
Как сообщает местное издание Преступности.НЕТ, есть жертвы.
Это произошло днем на кировоградской трассе Н-14, в 25-ти километрах от въезда в николаевский микрорайон Терновка.
В Mercedes-Benz Sprinter ехал персонал для смены коллег в детском доме семейного типа в одном из сел. Персонал меняется каждые пять дней. Автомобиль был обозначен символом Красного Креста.
На трассе микроавтобус встретила российская военная техника с отметкой Z. Оккупанты открыли огонь по микроавтобусу.
Три воспитательницы детдома погибли на месте. Микроавтобус под обстрелом загорелся.
Еще два человека получили осколочные ранения. Они и еще несколько человек пешком добрались к ближайшему блокпосту украинской армии.
Там им оказали первую медицинскую помощь, а через время эвакуировали в более безопасное место.
Читайте такжеХотели покормить животных: под Харьковом в экопарке оккупанты расстреляли людей
Война в Украину 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
Читайте также:
- Россия планирует обстрелять жилые кварталы своих городов - СНБО
- Войска РФ обстреляли блокпост на Киевщине: есть жертвы
- Под Киевом оккупанты обстреляли хлебзавод, много жертв