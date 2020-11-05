Под Радой произошли столкновения между "евробляхерами" и полицией

Столкновения протестующих с полицией под Радой / Скриншот

В четверг, 5 ноября, возле здания Верховной Рады произошли столкновения протестующих с правоохранителями.

Как сообщает в Facebook ресурс Киев оперативный, полиция оттеснила активистов движения АвтоЕвросила от здания парламента.

Столкновения между протестующими и правоохранителями произошли, когда те попытались пронести под парламент шины.

На опубликованном видео запечатлено, что некоторые из протестующих оказались на асфальте в результате столкновений с полицией.

Отметим, что с 3 ноября "евробляхеры" требуют от депутатов принять законопроект о доступной растаможке автомобилей.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева проходят массовые акции под зданием Верховной Рады.​ Митингующие требуют от парламента принять закон о доступной растаможке автомобилей на иностранной регистрации. Организаторы акции перекрыли улицу Грушевского.