Под угрозой города-миллионники: раскрыт худший сценарий длительных отключений

В Украине прорабатывают резервные схемы энергообеспечения, говорит Александр Харченко.

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В Украине не исключают длительных отключений / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко оценил подготовку к отопительному сезону в Украине и вероятность возникновения проблем с энергопоставками.

"Я довольно хорошо оцениваю муниципальные усилия во многих городах. Киев, Одесса, Львов, Харьков, Херсон, Николаев, Житомир, Полтава, Винница - это те города, с которыми я часто сталкиваюсь и вижу, что городские власти уделяют много внимания (значительно больше, чем обычно) подготовке к сезону", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что, с другой стороны, везде есть еще очень большое количество начатых и незавершенных проектов, которые нереально завершить до этого отопительного сезона, но которые будут сильно способствовать следующему.

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"Однако в подготовке к этому отопительному сезону сделано много, и поэтому я думаю, что системных проблем с отоплением, водой и канализацией не должно быть", - уточняет он.

Собеседник указал на то, что резервное питание в основном проработано, также проработаны и схемы того, каким образом обеспечивать работу канализации, отопления в случае ограничений.

"Самая сложная ситуация в Киеве, Одессе и Харькове. Это те три города, в которых будет сложнее всего в любом случае - просто так исторически сложилось, что эти города зависят от внешнего энергоснабжения, и у них огромное энергопотребление внутри. Но и в этих городах с задачей удержать критическую инфраструктуру удастся справиться", - добавил Харченко.

Кто такой Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Ранее сообщалось о том, что электроэнергии может не быть по 3-4 дня, если Россия "выбьет" хоть одну АЭС. В случае масштабного сбоя в работе атомных электростанций за сутки удастся подать электроэнергию в режиме 1-2 часа электричества.

Как предупреждил главный редактор Defense Express Олег Катков, в случае намерения уничтожить мощности АЭС оккупанты осуществят максимально концентрированную атаку с привлечением и ракет, и дронов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские обстрелы осенью-2024 будут продолжаться и, вероятно, станут более массированными ближе к отопительному сезону и с увеличением нагрузки на энергетику.

/ Главред

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