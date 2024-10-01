Под угрозой города-миллионники: раскрыт худший сценарий длительных отключений

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко оценил подготовку к отопительному сезону в Украине и вероятность возникновения проблем с энергопоставками.
"Я довольно хорошо оцениваю муниципальные усилия во многих городах. Киев, Одесса, Львов, Харьков, Херсон, Николаев, Житомир, Полтава, Винница - это те города, с которыми я часто сталкиваюсь и вижу, что городские власти уделяют много внимания (значительно больше, чем обычно) подготовке к сезону", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт говорит, что, с другой стороны, везде есть еще очень большое количество начатых и незавершенных проектов, которые нереально завершить до этого отопительного сезона, но которые будут сильно способствовать следующему.
"Однако в подготовке к этому отопительному сезону сделано много, и поэтому я думаю, что системных проблем с отоплением, водой и канализацией не должно быть", - уточняет он.
Собеседник указал на то, что резервное питание в основном проработано, также проработаны и схемы того, каким образом обеспечивать работу канализации, отопления в случае ограничений.
"Самая сложная ситуация в Киеве, Одессе и Харькове. Это те три города, в которых будет сложнее всего в любом случае - просто так исторически сложилось, что эти города зависят от внешнего энергоснабжения, и у них огромное энергопотребление внутри. Но и в этих городах с задачей удержать критическую инфраструктуру удастся справиться", - добавил Харченко.
Кто такой Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
Ранее сообщалось о том, что электроэнергии может не быть по 3-4 дня, если Россия "выбьет" хоть одну АЭС. В случае масштабного сбоя в работе атомных электростанций за сутки удастся подать электроэнергию в режиме 1-2 часа электричества.
Как предупреждил главный редактор Defense Express Олег Катков, в случае намерения уничтожить мощности АЭС оккупанты осуществят максимально концентрированную атаку с привлечением и ракет, и дронов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российские обстрелы осенью-2024 будут продолжаться и, вероятно, станут более массированными ближе к отопительному сезону и с увеличением нагрузки на энергетику.
Больше новостей:
- Без долговременных отключений: Украина имеет шанс пройти зиму в нормальном режиме
- Будут ли в ближайшее время отключения света: украинцам дали прогноз
- Отключения абонентов и промышленности: РФ ударила по энергетике пяти областей
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред