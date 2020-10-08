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Под Житомиром найдены мертвыми военные-контрактники

8 октября 2020, 14:58

Тела военных обнаружили в съемной квартире, отметили в полиции.

В поселке на Житомирщине обнаружены мертвыми военные – Новости Житомир
В поселке на Житомирщине обнаружены мертвыми контрактники / УНИАН

В четверг утром, 8 октября, в поселке Новоивницкое (находится под Житомиром) в квартире найдены мертвыми трое военнослужащих-контрактников.

Мужчин нашли мертвыми в арендованной квартире, в которой они жили, сообщили в Главном управление Нацполиции на Житомирщине.

По данным правоохранителей, во время поверхностного осмотра на телах военных не найдены повреждения.

"Предварительно, коллеги умерших обнаружили их по месту жительства... сейчас продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия", – отметили в полиции.

Чьи тела нашли в квартире:

  • 23-летнего уроженца Сумской области;
  • 23-летнего уроженца Днепропетровской области;
  • 21-летнего уроженца Черновцов.

Справка. Поселок Новоивницкое находится в Андрушевском районе Житомирской области, сообщает Википедия.

Изначально создавался в качестве городка для проживания военнослужащих, которые проходили службу в воинских частях противовоздушной обороны А2329 и А1912 (находятся в селе Ивница).

военные найдены мертвыми Новости Житомира
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