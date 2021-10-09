Подростки подожгли мужчину на Херсонщине: от полученных травм он скончался

Личности школьников уже установлены / УНИАН

В поселке Великая Александровка в Херсонской области произошло убийство. Жертвой стал мужчина 1979 года рождения, на которого напали двое несовершеннолетних.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 8 октября. Подростки 2006 и 2009 годов рождения подожгли местного жителя, когда он спал на обочине одной из улиц, пишет "Обозреватель".

В результате инцидента мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Известно, что у погибшего не было постоянного места работы. В тот момент, когда его подожгли дети, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте такжеШкольник поджег храм на Одесчине из-за мести: кто обидел 12-летнего ребенкаЛичности подростков, подозреваемых в убийстве, уже установлены. Они являются учениками местной общеобразовательной школы. Мотивы нападавших и детали происшествия выясняют следователи.

Ранее мы рассказывали, что в городе Снигиревка (Николаевская область) 64-летний мужчина после семейной ссоры облил бензином и поджег свою тещу.

Женщина кричала и каталась по земле. А возникший пожар перекинулся на жилой дом. От полученных ожогов женщина скончалась.