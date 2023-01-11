"Подрывает боеспособность армии": оккупанты злостно обратились прямо к Путину

Российские оккупанты жалуются на то, что им приходиться рыть траншеи в замерзшей земле в Луганской области.

Российские оккупанты жалуются Путину из-за условий на фронте / Коллаж фото скриншот из видео

Российские оккупанты, которых бросили на фронт в Луганскую область, очень недовольны "директором России" Владимиром Путиным. Они записали ему видеообращение, в котором жестко наехали на диктатора. Видео уже разлетелось в Сети.

Российские военные из 392 стрелкового полка ноют из-за того, что им нужно рыть окопы в замерзшей земле. Их бесит то, что российское командование изначально обещало отправить роту на уже подготовленные позиции, но они им не понравились и оккупанты отказались там находиться. Тогда командование якобы начало шантажировать тем, что эти оккупанты останутся без медобслуживания.

"Мы тут должны жить? На минуточку, сейчас -20, нам предлагают жить вот здесь - во льду ... Данное видеообращение мы рекомендуем просматривать военной прокуратуре, ФСБ, лично Путину. Считаем, что данные действия командования подрывает боеспособность нашей армии. Минус 20, мороз, ребята просто замерзнут. Мы даже не успеем повоевать", - ноют оккупанты.

Россияне также на камеру рассказали, что командование само призналось в том, что выделенные на армию деньги были сворованы.

Российские оккупанты жалуются Путину из-за условий на фронте / скриншот из видео

Стоит отметить, что Украина не заставляет россиян оставаться на нашей земле и продолжать войну.

Бои за Соледар и Бахмут

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 7 января заявил, что Соледар находится под контролем Украины. Украинские войска отражают атаки российских оккупантов.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил о тяжелых боях вокруг города.

Российские пропагандисты заявляли о якобы взятии под контроль Соледара, однако в войсках Украины такую информацию опровергали.

Президент Владимир Зеленский 8 января сказал, что на Бахмутском и Соледарском направлении Донецкой области идут самые тяжелые бои. В районы приезжал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и наградил украинских военных. Приняты необходимые меры по укреплению обороны.

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