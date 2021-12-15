"Подсовывает" клиентам кредиты: ПриватБанк обвинили в самоуправстве

ПриватБанк устанавливает кредитные лимиты без ведома клиентов / УНИАН

Клиенту ПриватБанка установили кредитный лимит без его ведома. В банке такое решение объясняют благодарностью за пользование услугам.

Отзыв недовольный украинец оставил на портале Минфин.

По его словам, кредитный лимит он закрыл еще при оформлении карты, но ему его "подсунули".

"Все проплаты делал, получал средства и в один прекрасный момент, так как я не беру кредитов, ни на какие банковские уловки не ведусь, мне подсунули кредитный лимит. Я сознательно его закрыл при открытии карты, потом на мою претензию "почему открыт" ответ — банк пересмотрел что-то там и мало того что открыл снова, еще и лимит повысил. Представьте, когда оплачиваете, у Вас не хватает средств, то Вам об этом говорит банк, а тут открыли сами кредитный лимит и если бы я по случайности не рылся в кабинете, то начала бы и начисляться пеня. Банк начал заниматься самоуправством", - написал мужчина.

Отзыв клиента ПриватБанка / minfin.com.ua

Также он отметил, что столкнулся со сложностями при пользовании приложением банка.

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Ответ ПриватБанка

"Банк установил вам лимит как надежного клиента, о котором вы получили от нас уведомление. Это благодарность за использование услуг банка. Его можно убрать в любое, однако, согласитесь, в жизни бывают разные обстоятельства, когда неплохо иметь финансовый запас, который есть не просит", - говорится в сообщении.

Ответ ПриватБанка / minfin.com.ua

Также в ПриватБанке отметили, что когда кредитный лимит не используется, это не влечет никаких затрат.

Ранее клиентка ПриватБанка уже рассказывала о подобно случае, но тогда ей пришлось "гасить" кредит, который она не просила.