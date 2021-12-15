УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Подсовывает" клиентам кредиты: ПриватБанк обвинили в самоуправстве

15 декабря 2021, 12:38
Прослушать новость
Остановить

Недовольный клиент банка рассказал подробности.

ПриватБанк
ПриватБанк устанавливает кредитные лимиты без ведома клиентов / УНИАН

Клиенту ПриватБанка установили кредитный лимит без его ведома. В банке такое решение объясняют благодарностью за пользование услугам.

Отзыв недовольный украинец оставил на портале Минфин.

По его словам, кредитный лимит он закрыл еще при оформлении карты, но ему его "подсунули".

"Все проплаты делал, получал средства и в один прекрасный момент, так как я не беру кредитов, ни на какие банковские уловки не ведусь, мне подсунули кредитный лимит. Я сознательно его закрыл при открытии карты, потом на мою претензию "почему открыт" ответ — банк пересмотрел что-то там и мало того что открыл снова, еще и лимит повысил. Представьте, когда оплачиваете, у Вас не хватает средств, то Вам об этом говорит банк, а тут открыли сами кредитный лимит и если бы я по случайности не рылся в кабинете, то начала бы и начисляться пеня. Банк начал заниматься самоуправством", - написал мужчина.

Отзыв клиента ПриватБанка / minfin.com.ua

Также он отметил, что столкнулся со сложностями при пользовании приложением банка.

Реклама

Ответ ПриватБанка

"Банк установил вам лимит как надежного клиента, о котором вы получили от нас уведомление. Это благодарность за использование услуг банка. Его можно убрать в любое, однако, согласитесь, в жизни бывают разные обстоятельства, когда неплохо иметь финансовый запас, который есть не просит", - говорится в сообщении.

Ответ ПриватБанка / minfin.com.ua

Также в ПриватБанке отметили, что когда кредитный лимит не используется, это не влечет никаких затрат.

Ранее клиентка ПриватБанка уже рассказывала о подобно случае, но тогда ей пришлось "гасить" кредит, который она не просила.

Автор: Сергей Кущ
viber
Приватбанк кредиты
Сейчас вы просматриваете новость «"Подсовывает" клиентам кредиты: ПриватБанк обвинили в самоуправстве». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врежет мороз до -21º: украинцев предупредили о похолоданииВрежет мороз до -21º: украинцев предупредили о похолодании Деньги потекут рекой: какие 5 ароматов должны быть в каждом домеДеньги потекут рекой: какие 5 ароматов должны быть в каждом доме Что подарить на Новый год: лучшие идеи, чтобы задобрить близких и водняного ТиграЧто подарить на Новый год: лучшие идеи, чтобы задобрить близких и водняного Тигра Ударит мороз, завалит полуметровыми сугробами: Украину атакует ледяной циклон из АрктикиУдарит мороз, завалит полуметровыми сугробами: Украину атакует ледяной циклон из Арктики Содержит "иголки", вызывающие язвы: названа самая опасная колбаса в УкраинеСодержит "иголки", вызывающие язвы: названа самая опасная колбаса в Украине
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
12:44

Замглавы ОП Шурма рассказал, как Украине удалось избежать энергетического кризиса

12:43

"Ковидная тысяча" от мошенников: в Украине сделали клон сайта Минздрава и воруют деньги с картыВидео

12:39

От пса, которого хозяйка привязала в Киеве в парке и уехала за границу, отказалась новая семья

12:38

"Подсовывает" клиентам кредиты: ПриватБанк обвинили в самоуправстве

12:32

"Большая стройка" реконструировала самый большой крытый бассейн в Донецкой области

Реклама
12:01

Просидел на рельсах 15 часов: в метро Харькова спасли котенкаВидео

11:42

"Агрессия будет стоить России дорого": в ЕС заявили, что готовы ужесточить антироссийские санкцииВидео

11:34

Андрей Данилко показал, как изменилась Верка Сердючка за 17 лет

11:26

Законопроект по Донбассу и Крыму, против которого Запад и РФ: Украина не намерена отзывать документ

11:19

Как распознать некачественное куриное филе: советы экспертов

11:17

Православный календарь на январь 2022: важные церковные праздники и даты

11:07

Что будет с организмом, если не есть сахар две недели - ответ неврологаВидео

10:48

"Омикроном" и "Дельтой" можно инфицироваться одновременно: кому грозит перекрестное заражениеВидео

10:10

Эксперт пояснил, как женщине при выходе на пенсию сохранить надбавку в 25%

09:57

Задохнулась еще в утробе: в Киеве - скандал из-за смерти младенца, родители обвиняют медиковВидео

09:43

Эффективные против "Омикрона": таблетки от коронавируса защищают на 90%, заявили в PfizerВидео

09:34

"Средняя зарплата - до 15,7 тысяч гривен": в Кабмине рассказали, когда украинцам ждать "чуда"

09:21

Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни

08:48

Гороскоп на сегодня 15 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – ревность, Скорпионам – потериВидео

08:33

История повторяется: как Запад усмирял СССР полвека назадмнение

Реклама
08:32

Коронавирус в Украине 15 декабря: за сутки более 8 тысяч новых COVID-случаев и 356 жертв

08:25

ВСУ показали на видео зрелищный танковый бой на учениях

08:05

Во сколько обойдется украинцам новогодний стол 2022 - бюджетный и с деликатесами

07:58

В Минцифре рассказали, как заработает сертификат для третьей дозы вакцины от COVID-19Видео

07:49

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

07:20

Гороскоп Зеленского на 2022 год: астролог сделал предсказание для президента

07:10

Встреча Зеленского с Макроном и Шольцом и удар по СП-2: дипломат назвал план для Украины и ЗападаВидео

07:07

В СНБО допустили компромисс с Россией и назвали "красные линии"

06:39

Карантин неизбежен, штамм Омикрон уже проник в 77 стран мира - ВОЗВидео

06:28

"Хорватский сценарий" для Украинымнение

06:02

В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграФотоВидео

05:41

Вкуснейшие салаты на Новый год 2022: три изумительно простых рецептаВидео

05:28

Россия стянула войска к границам Украины и угрожает вторжением: дипломат объяснил сценарий ПутинаВидео

05:06

Ретроградная Венера 2021 ударит по здоровью - на что обратить внимание

05:05

"Сменила спортивный костюм на смокинг": Алена Шоптенко без бюстгальтера примерила мужской костюм

04:43

Куда с пользой использовать скорлупу от грецких орехов: 3 неожиданные применения

04:22

Как удалить налет и грязь с плитки: 3 народных способа, которые не подведут

03:49

Названы идеальные продукты для щитовидной железы

03:15

Что подарить мужу на Новый год 2022 - классические и оригинальные идеи подарковВидео

02:47

Украинское молоко – одно из самых дорогих в Европе: почему на "молочку" растет ценаВидео

Реклама
02:33

Внучка Софии Ротару с женихом-миллионером показала трогательные кадры со свадьбы

02:14

Диетолог перечислила опасные для тела скрытые источники сахара

01:45

Психолог пояснила, почему во время пандемии стало больше панических атакВидео

01:17

Тина Кароль удивила фанатов кардинальными переменами во внешности

00:51

Приметы на 15 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14 декабря, вторник
23:54

В Днепре маршрутка с пассажирами влетела во внедорожник, много пострадавших

23:24

Вскоре две страны станут членами Евросоюза - СМИ

23:13

Синоптик рассказал, когда в Украину придет похолоданиеВидео

22:58

Что нужно сделать перед выходом из дома, чтобы привлечь удачу и богатствоВидео

22:47

В НАТО разнесли предложение Путина по ракетному мораториюВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять